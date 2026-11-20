La canasta de alimentos y bebidas relevada en supermercados aumentó 0,3% en la tercera semana de noviembre, según LCG. Panificados, lácteos y carnes concentraron el 90% de la suba semanal.

Los precios de los alimentos y las bebidas aumentaron 0,3% en la tercera semana de noviembre y acumularon una suba de 0,9% en el mes, de acuerdo con el último relevamiento de la consultora LCG. La medición comprende la semana que terminó el miércoles 18 y registra el segundo incremento consecutivo del rubro.

El informe releva mediante web scraping los precios de 8.000 productos en cinco supermercados y utiliza los ponderadores del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró a 1,2%, dos décimas menos que en la medición anterior.

Panificados y lácteos encabezaron las subas semanales

Los productos de panificación, cereales y pastas lideraron los aumentos de la tercera semana, con una variación de 0,83%. Detrás se ubicaron los lácteos y huevos, con 0,7%; el azúcar, la miel, los dulces y el cacao, con 0,54%; las verduras, con 0,33%; las frutas, con 0,27%; las comidas listas para llevar, con 0,22%; y las carnes, con 0,2%. Los aceites subieron 0,09%.

En cambio, dos categorías registraron bajas: los condimentos y otros productos alimenticios, que retrocedieron 0,06%, y las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que cayeron 0,33%.

Por su peso en la canasta, tres rubros explicaron la mayor parte del incremento. Según LCG, panificados, lácteos y carnes representaron el 90% de la inflación semanal: aportaron 0,12, 0,09 y 0,06 puntos porcentuales, respectivamente. Son productos de consumo habitual y tienen una incidencia elevada en el gasto de los hogares de menores ingresos.

Cómo evolucionaron los precios de alimentos en cuatro semanas

En el promedio de las últimas cuatro semanas, los condimentos y otros productos alimenticios tuvieron la mayor variación, con 4,2%. Les siguieron panificación, cereales y pastas, con 2,4%; bebidas e infusiones, con 2,3%; lácteos y huevos, con 1,7%; y comidas listas para llevar, con 1,1%. Las carnes acumularon 0,7% y las frutas, 0,2%.

En ese período, tres rubros mostraron descensos: el azúcar y los dulces bajaron 0,6%, los aceites 0,8% y las verduras 1,2%. La consultora indicó que panificados y bebidas aportaron en conjunto 0,68 puntos de los 1,2 puntos de inflación promedio de las últimas cuatro semanas. La caída de las verduras funcionó como principal contrapeso, luego de que ese rubro impulsara el índice oficial en octubre.

El reporte también advirtió un cambio en la dinámica de precios: casi el 90% de la canasta mantuvo sus valores, pero las variaciones mostraron mayor dispersión y aumentos más pronunciados que en la semana previa. En otras palabras, menos productos subieron, aunque algunos lo hicieron con más intensidad.

El dato de alimentos, en un contexto de inflación amesetada

El relevamiento de LCG se conoció después de que el INDEC informara que la inflación de octubre fue de 2,2%, por encima de la estimación más alta del sector privado y de la previsión del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que esperaba 1,8%. Fue el registro mensual más alto desde abril. En lo que va del año, el índice acumuló 26,3%, mientras que la variación interanual llegó a 33,1%.

Los precios regulados aumentaron 2,9% en octubre, por encima del promedio general. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas, con 4,2%. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “el dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda”.

La modificación del régimen limita el descuento del 50% en las facturas de gas para hogares de la Patagonia y otras zonas de frío extremo, y excluye a usuarios de distintas provincias que antes recibían la bonificación.

Tarifas y servicios presionaron los precios al inicio de noviembre

La tendencia continuó en la primera semana de noviembre. De acuerdo con el Relevamiento de Precios Minoristas de Eco Go, los precios aumentaron 1,07%, impulsados por ajustes en tarifas y servicios: el gas subió 9%; el tren de larga distancia, 7,2%; el subte, 3,9%; la electricidad, 3,4%; la educación, 3,2%; y tanto los colectivos como las prepagas, 2,3%.

Los rubros vivienda, educación, salud y equipamiento del hogar explicaron el 59% de esa variación. En esos siete días, los precios regulados avanzaron 2,50%.