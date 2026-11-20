Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 8:51 p. m. · 2 min de lectura

La empresa comenzó a ofrecer los modelos Model 3 y Model Y, importados desde China. El desembarco reavivó el debate sobre la competencia con productos extranjeros y el futuro de la producción nacional.

El presidente Javier Milei participó este viernes 20 de noviembre del lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, durante un evento realizado en el barrio porteño de La Boca. La compañía de vehículos eléctricos, vinculada al empresario Elon Musk, comenzó sus operaciones comerciales en el país en medio de la política de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional.

Durante su discurso, el mandatario defendió su modelo económico y aseguró: “Demostramos que era falso que no se podía importar y producir a la vez”.

Milei también destacó la llegada de la automotriz estadounidense como un ejemplo de las transformaciones que pretende implementar en la economía argentina. “Tesla ilustra el cambio que queremos traer; solo nos faltaba correr al Estado del medio”, expresó.

La presentación se produjo en un contexto de debate sobre la situación de la industria nacional, la competencia con productos importados y las consecuencias de la apertura comercial para las empresas y los trabajadores argentinos.

La llegada de Tesla representa una nueva etapa para el mercado automotor del país. La compañía comenzó a ofrecer dos de sus modelos eléctricos más conocidos: el Model 3 y el Model Y, cuyos precios oscilan aproximadamente entre los 41.590 y los 54.590 dólares.

Los vehículos comercializados inicialmente en la Argentina son importados desde China y podrán adquirirse mediante la plataforma digital de la empresa. También habrá espacios de exhibición y pruebas de manejo para los interesados.

El desembarco de Tesla fue acompañado por modificaciones en las condiciones de importación de vehículos eléctricos, entre ellas beneficios arancelarios para determinadas unidades y medidas destinadas a promover inversiones en infraestructura de carga.

Sin embargo, las declaraciones del Presidente vuelven a poner sobre la mesa una discusión central para la economía argentina: cómo compatibilizar la llegada de productos extranjeros con el sostenimiento de la producción nacional.

Mientras el Gobierno sostiene que una mayor competencia permitirá ampliar la oferta y favorecer a los consumidores, distintos sectores industriales advierten sobre las dificultades que enfrentan las fábricas argentinas para competir con productos provenientes del exterior.

En ese escenario, la llegada de Tesla constituye una novedad comercial y tecnológica, aunque no implica, por el momento, la instalación de una fábrica de automóviles de la compañía en territorio argentino.

El vínculo entre Javier Milei y Elon Musk también forma parte del contexto político de este desembarco. Ambos mantienen una relación pública de afinidad y han protagonizado distintos encuentros desde la llegada del mandatario argentino a la Presidencia.

Más allá de la celebración oficial, queda planteado un interrogante sobre el futuro de la economía nacional: ¿la apertura de importaciones permitirá fortalecer la producción y generar nuevos empleos o representará una competencia cada vez más difícil para las industrias argentinas?

La respuesta dependerá de cómo evolucione la actividad industrial, las inversiones y el empleo en los próximos meses.