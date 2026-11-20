En diciembre de 2026, el beneficio tendrá un piso de $203.200 y un tope de $406.400. El acceso depende de la causa del cese laboral, los aportes realizados y otros requisitos del régimen.

La Prestación por Desempleo de ANSES tendrá nuevos valores en diciembre de 2026, en línea con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La asistencia está destinada a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

El monto mensual tendrá un mínimo de $203.200 y un máximo de $406.400. La suma que recibe cada persona se calcula según el salario que cobraba antes de quedar desocupada y las condiciones previstas por el régimen.

Cuánto se cobra por desempleo en diciembre de 2026

La actualización está vinculada con el nuevo SMVM, fijado en $406.400 mensuales para trabajadores comprendidos en el régimen general de jornada completa. El valor fue establecido mediante la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Trabajo.

Según la normativa, la prestación no puede ser inferior al 50% del salario mínimo ni superar el 100% de ese indicador. Por eso, los cambios en el SMVM modifican los límites del beneficio, aunque el monto efectivo depende de la remuneración anterior y del cálculo individual que realiza ANSES.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

El beneficio está dirigido principalmente a trabajadores registrados en relación de dependencia que quedaron sin empleo de manera involuntaria. Entre las situaciones contempladas se encuentran el despido sin justa causa, la finalización de un contrato laboral bajo las condiciones previstas, la quiebra o el cierre de la empresa y el despido indirecto justificado por incumplimientos del empleador.

Además de acreditar el fin de la relación laboral, las personas solicitantes deben cumplir con los requisitos de aportes al Fondo Nacional de Empleo. Para el régimen general se exige un mínimo de seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido. Los trabajadores eventuales y de temporada tienen condiciones particulares, según las características de su contratación.

Duración y posibles reducciones del beneficio

La cantidad de meses durante los cuales se cobra la prestación depende de los aportes realizados antes de quedar desocupado. En general, quienes cuentan con más meses aportados pueden acceder a un período de cobertura más extenso. Las personas de 45 años o más pueden recibir una extensión automática de seis meses, si cumplen con las condiciones establecidas.

El importe mensual puede modificarse durante el período de cobro. De acuerdo con el régimen aplicable, después de los primeros cuatro meses puede reducirse al 85% del valor inicial. Quienes tienen derecho a 12 cuotas pueden percibir el 70% durante los últimos cuatro meses. En todos los casos, se aplican los límites vigentes al momento de la liquidación.

Cómo solicitar la prestación de ANSES

El trámite es gratuito y puede realizarse por internet o de manera presencial. La solicitud debe presentarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral.

Si se inicia fuera de ese plazo, ANSES puede descontar días del período de cobertura correspondiente. Para acceder al beneficio, es necesario acreditar que se cumplen las condiciones exigidas y presentar la documentación que demuestre el fin del vínculo laboral.