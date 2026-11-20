El riesgo país de la Argentina cerró este jueves en 931 puntos básicos, tras registrar una fuerte suba y quedar cerca del nivel que el mercado considera la zona de default.
La escalada fue de más de 80 puntos frente al cierre previo, cuando el indicador había terminado en 848 unidades. Para los operadores, superar los 1.000 puntos ubica a la deuda de un país en zona de default en comparación con otros casos similares.
Caída de la deuda argentina y de los ADR en Nueva York
El avance del indicador reflejó un deterioro en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares. En paralelo, los ADR de compañías argentinas que cotizan en Nueva York registraron bajas generalizadas, con retrocesos de hasta el 10,4 por ciento.
Las pérdidas más pronunciadas se concentraron en el sector financiero, con caídas destacadas para Banco Supervielle, BBVA y Grupo Financiero Galicia. También retrocedieron empresas tecnológicas, entre ellas Globant.