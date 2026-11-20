Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 1 min de lectura

El indicador argentino avanzó más de 80 puntos en una jornada y quedó cerca del umbral de 1.000 unidades, que el mercado asocia con la zona de default. También cayeron con fuerza los ADR de empresas locales en Nueva York.

El riesgo país de la Argentina cerró este jueves en 931 puntos básicos, tras registrar una fuerte suba y quedar cerca del nivel que el mercado considera la zona de default.

La escalada fue de más de 80 puntos frente al cierre previo, cuando el indicador había terminado en 848 unidades. Para los operadores, superar los 1.000 puntos ubica a la deuda de un país en zona de default en comparación con otros casos similares.

Caída de la deuda argentina y de los ADR en Nueva York

El avance del indicador reflejó un deterioro en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares. En paralelo, los ADR de compañías argentinas que cotizan en Nueva York registraron bajas generalizadas, con retrocesos de hasta el 10,4 por ciento.

Las pérdidas más pronunciadas se concentraron en el sector financiero, con caídas destacadas para Banco Supervielle, BBVA y Grupo Financiero Galicia. También retrocedieron empresas tecnológicas, entre ellas Globant.