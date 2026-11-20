Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

Las encuestas del Indec muestran expectativas de caída del empleo en la industria y el comercio para noviembre-enero. La demanda insuficiente es la principal preocupación de ambos sectores.

Industriales, supermercadistas y mayoristas prevén reducir personal durante los próximos meses y señalan la baja demanda como el principal freno a la actividad. Así surge de las Encuestas de Tendencias de Negocios difundidas por el Indec, que relevan las perspectivas para el trimestre de noviembre a enero.

La industria mantiene expectativas negativas desde hace al menos 21 meses. Su Índice de confianza empresarial, que reúne las previsiones sobre producción, demanda y stocks, retrocedió 1,1 puntos porcentuales en el último mes y quedó en -20 puntos.

Además, el 49,9% de los industriales espera una demanda por debajo de lo normal en el trimestre. En el comercio, en cambio, el indicador de confianza se ubicó en terreno levemente positivo, con 0,4 puntos, impulsado principalmente por las expectativas de ventas.

La demanda, principal límite para la industria y el comercio

La diferencia entre las perspectivas de ambos sectores también responde a factores estacionales. Supermercados y mayoristas anticipan un repunte frente a octubre por el consumo de las fiestas de fin de año y el pago del medio aguinaldo.

En la industria, las previsiones son más desfavorables: un 24% espera que la producción baje entre noviembre y enero, mientras que un 12,8% proyecta un aumento. Entre los motivos habituales se encuentran las paradas y suspensiones temporales de actividad durante el verano.

Más allá de esas diferencias, los dos sectores coinciden en identificar la demanda como un problema central. Para el 52% de los industriales encuestados, la demanda interna insuficiente es el principal obstáculo para aumentar la producción. Entre supermercados y mayoristas, el 62% mencionó la demanda como límite para expandir la actividad comercial; el costo laboral quedó bastante atrás, con un 21%.

Las empresas anticipan una caída del empleo

Industria y comercio están entre las actividades que más incidieron en la caída de la economía durante el tercer trimestre y las que más arrastraron a la baja la actividad en agosto, según la última medición disponible del EMAE.

En ese contexto, el 16,4% de las empresas industriales prevé que disminuirá la cantidad de empleados durante el próximo trimestre. Un 5,6% espera incorporar personal y el 78% estima que la dotación se mantendrá sin cambios.

Entre supermercadistas y mayoristas, el 20,2% anticipa una reducción de puestos de trabajo, frente a un 8,3% que proyecta un aumento. El 71% considera que la cantidad de empleados seguirá igual.

El Gobierno espera una recuperación de la economía

El Gobierno espera que el crecimiento del cuarto trimestre permita dar por superada la recesión técnica. Sin embargo, las perspectivas de empleo y demanda de dos de los tres sectores con mayor impacto en la economía real anticipan que la situación seguirá siendo compleja para una parte de la población, incluso si la actividad general muestra una mejora de algunas décimas.