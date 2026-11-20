Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:56 a. m. · 1 min de lectura

Las ráfagas deformaron estructuras metálicas y dañaron establecimientos industriales. El fenómeno tuvo características similares a las de un tornado, aunque aún no hay confirmación meteorológica oficial.

La localidad de Calchín Oeste, en la provincia de Córdoba, fue escenario de un violento fenómeno meteorológico que en apenas unos minutos provocó importantes destrozos en industrias, galpones y distintas estructuras edilicias.

La fuerza del viento fue tan intensa que arrancó techos, desprendió chapas y retorció enormes estructuras de hierro, dejando un panorama de destrucción que sorprendió a los habitantes de la localidad.

Las impactantes imágenes difundidas por Cadena 3 permiten observar la magnitud de los daños. En una de las fotografías se pueden ver grandes estructuras metálicas completamente dobladas y retorcidas, hierros cruzados en distintas direcciones, vigas desplazadas y restos de techos que quedaron prácticamente destruidos por la violencia de las ráfagas.

El temporal afectó especialmente a establecimientos industriales, donde las instalaciones sufrieron importantes daños materiales. La fuerza del viento logró deformar estructuras de gran tamaño que habitualmente están diseñadas para soportar condiciones climáticas adversas.

Según los primeros testimonios, el fenómeno tuvo características similares a las de un tornado, aunque todavía resta una confirmación meteorológica oficial que permita establecer con precisión qué ocurrió.

Lo más sorprendente fue la velocidad con la que se produjo todo. En cuestión de minutos, el viento transformó sectores de Calchín Oeste en un escenario de devastación, con chapas arrancadas, hierros retorcidos y construcciones seriamente dañadas.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y generaron una fuerte repercusión por la magnitud de los destrozos.

El episodio vuelve a poner de manifiesto la violencia que pueden alcanzar los fenómenos meteorológicos extremos y las graves consecuencias materiales que pueden provocar en apenas unos instantes.