Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 4 min de lectura

La expansión de los centros de datos abre una oportunidad para el gas argentino. En un encuentro en el MALBA, referentes del sector analizaron el potencial de Vaca Muerta y los proyectos de exportación de GNL.

La creciente demanda de electricidad que generan la inteligencia artificial y los centros de datos abrió un nuevo horizonte para los países con recursos energéticos. En ese escenario, Vaca Muerta y el gas argentino aparecen como alternativas para producir energía y abastecer el procesamiento de información.

El tema formó parte de los debates del encuentro RepensAR, realizado en el MALBA, donde inversores, empresarios y referentes financieros analizaron oportunidades de negocio vinculadas con la próxima etapa de la economía global.

Gas de Vaca Muerta para generar energía destinada a la IA

Alberto Echegaray Guevara, fundador de Newton Capital, planteó que el gas disponible a bajo costo podría utilizarse para generar electricidad y alimentar centros de procesamiento de datos. La propuesta permitiría agregar una actividad tecnológica al negocio energético y aprovechar el recurso más allá de su exportación.

El inversor comparó esa posibilidad con la transformación de productos agropecuarios: así como la soja puede convertirse en aceite, el gas podría destinarse a producir energía para procesar información. También señaló que no son indispensables instalaciones de gran escala y que podrían desarrollarse centros de datos más pequeños, ajustados a la disponibilidad energética de cada región.

Echegaray Guevara contó que Newton Capital ingresó por primera vez en una compañía energética luego de seguirla durante un año y medio. Según explicó, la decisión está relacionada con el aumento de la electricidad que requiere la inteligencia artificial.

YPF avanza con sus proyectos de exportación de GNL

Durante el encuentro, Horacio Marín, CEO de YPF, presentó avances del proyecto de exportación de gas natural licuado. Afirmó que las tres compañías involucradas avanzaron en un año en un proceso que habitualmente lleva cuatro. Aunque todavía falta completar el cierre financiero definitivo, el proyecto ya dispone de un préstamo puente para cubrir los primeros dos años de desarrollo.

Marín también mencionó las ganancias récord de la compañía, su máximo histórico de caja y el financiamiento que estaba terminando de cerrar en Estados Unidos. Entre los cambios que destacó figura el intercambio de activos con Pluspetrol, que combinó áreas de gas seco con otras de gas húmedo, con condensados y líquidos asociados.

De acuerdo con el CEO de YPF, esa combinación mejoró la estructura económica del desarrollo. La facturación estaría integrada por un 52 por ciento de gas destinado al GNL y un 48 por ciento de líquidos, una composición que funcionaría como cobertura natural ante las variaciones de precios.

Un proyecto con competitividad internacional y socios globales

Marín sostuvo que, según las estimaciones de Gas Strategy que presentó, el proyecto alcanzó niveles de competitividad comparables con los de Qatar. También remarcó que la escala de la iniciativa requiere socios y financiamiento internacional: YPF no habría podido afrontar por sí sola una inversión de esa magnitud. Además, indicó que los bancos consideran a la petrolera bajo la categoría de grado de inversión.

El ejecutivo estimó que el desarrollo podría generar cerca de US$ 20.000 millones en exportaciones durante unos 20 años. También se refirió a otra iniciativa de GNL que comenzaría a exportar en el tercer trimestre de 2027, liderada por Pan American Energy, con una participación del 30 por ciento, e YPF, con el 25 por ciento. El esquema prevé el alquiler de barcos para realizar la licuefacción.

La inteligencia artificial cambia el trabajo en las petroleras

Javier Iguacel, presidente y CEO de Bentia Energy, señaló que la expansión de la inteligencia artificial elevará la demanda de energía. Recordó que el consumo creció con las sucesivas revoluciones industriales y que la incorporación de nuevas fuentes no necesariamente desplazó a las anteriores.

Bentia ya utiliza herramientas de IA para acelerar tareas de análisis y planificación. Iguacel explicó que trabajos que podían demandar dos años a un equipo de diez personas ahora pueden resolverse en un mes con un especialista y dos profesionales junior. La tecnología también permite elaborar planes de desarrollo para áreas de Vaca Muerta que antes podían considerarse inviables.

Lucas Logaldo, socio fundador de la compañía, destacó los cambios en los procesos y la incorporación de nuevas modalidades operativas. Mencionó la posibilidad de que los trabajadores asuman tareas múltiples y el papel de los sindicatos en esa adaptación, con el objetivo de mejorar la eficiencia y evitar gastos innecesarios.

Bentia busca financiamiento para desarrollar áreas petroleras

Iguacel contó que Bentia trabaja en un proyecto para desarrollar un bloque de áreas petroleras bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. La empresa recibe asesoramiento de un banco internacional para estructurar el financiamiento y busca un socio estratégico.

Por su parte, Ramiro Julia, CEO de Americas Capital, y Francisco Sosa del Valle, CEO de Bunker, señalaron que mejoró la credibilidad de Argentina ante los inversores a medida que algunas promesas económicas comenzaron a cumplirse. Entre los sectores que despiertan mayor interés mencionaron energía, minería, agro y economía del conocimiento.