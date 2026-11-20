Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 4 min de lectura

Entre enero y septiembre de 2026, la red ferroviaria metropolitana registró una caída del 9,2% frente al mismo período de 2023. En los colectivos, el parque operativo pasó de unos 19.000 a cerca de 16.000 vehículos.

Los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentan menos frecuencias y servicios que antes de la asunción de Javier Milei. Los datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y estimaciones del sector muestran una reducción tanto en trenes como en colectivos.

La merma impacta en los viajes cotidianos de millones de personas y se refleja en cancelaciones, esperas más largas y recorridos que dejaron de funcionar. En el sistema ferroviario, la comparación entre enero y septiembre de 2026 y el mismo período de 2023 registra 48.049 trenes menos.

Trenes en el AMBA: 176 servicios menos por día

En los primeros nueve meses de 2026 circularon 472.551 trenes metropolitanos, frente a los 520.600 registrados en igual período de 2023. La diferencia equivale a una baja del 9,2%, con un promedio de unos 176 servicios menos por día.

El retroceso se repitió durante los nueve meses analizados, con caídas que fueron del 4,4% en junio al 15,7% en febrero. Además, la cantidad de trenes continuó descendiendo año tras año: 520.600 en 2023, 512.621 en 2024, 507.372 en 2025 y 472.551 en 2026. Es el nivel más bajo desde 2021, en plena pandemia.

Menos trenes programados y cambios en los indicadores

La cantidad de servicios programados cayó todavía más: hubo 69.456 trenes menos, una reducción del 12,2%. El dato indica que parte del recorte está incorporado en los horarios y no se explica únicamente por cancelaciones imprevistas.

Al tomar como referencia una programación más reducida, algunos indicadores mejoraron: el cumplimiento de los servicios previstos pasó del 91,3% al 94,4%, y la regularidad subió del 72,3% al 79,6%. Sin embargo, la puntualidad todavía está 15 puntos por debajo del 95% establecido en los contratos de concesión.

Sarmiento y Mitre, entre las líneas más afectadas

Siete de las ocho líneas ferroviarias metropolitanas registraron menos trenes que en 2023. En el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento circularon 13.489 servicios menos, una caída del 22,2%, equivalente a casi 50 trenes diarios.

El ramal Tigre de la línea Mitre tuvo una baja del 37,4%. Aunque parte de la reducción se vincula con la interrupción del servicio durante enero y febrero por la renovación de vías, al comparar únicamente de marzo a septiembre la caída alcanza el 24,2%, unos 33 trenes menos por día.

Los ramales ferroviarios del conurbano con mayores recortes

Las reducciones más marcadas se concentran en ramales diésel que conectan localidades alejadas, donde el tren puede ser la única alternativa de transporte masivo. El servicio Cañuelas-Lobos de la línea Roca está suspendido desde el 14 de abril de 2025.

En otros recorridos, las bajas frente a 2023 fueron las siguientes: Cañuelas-Monte, 50%; Temperley-Haedo, 41,4%; Tren Universitario de La Plata, 35,5%; Moreno-Mercedes, 33,6%; Villa Ballester-Zárate, 29,9%; Alejandro Korn-Chascomús, 19,2%; Buenos Aires-González Catán, 18,3%; y Constitución-La Plata, 15,7%.

También hubo excepciones: la línea San Martín aumentó sus servicios un 9,7%; el ramal Marinos del Crucero del Belgrano Sur, un 50%; y el recorrido Ezeiza-Cañuelas, un 12,8%. Además, volvió a operar el servicio Victoria-Capilla del Señor, que en 2023 estaba suspendido por obras.

Colectivos del AMBA: alrededor de 3.000 unidades menos

El servicio de colectivos también redujo su oferta. De acuerdo con fuentes cercanas a las empresas, de los cerca de 19.000 colectivos que operaban en el AMBA ahora funcionan unos 16.000. En el sector describieron el escenario como de «mucho recorte de servicio y mucha reducción de parque» durante los últimos dos años.

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la falta de actualización empuja a las empresas de jurisdicción nacional a abandonar recorridos. La línea 88 dejó de conectar Cañuelas, Monte y Lobos, por lo que la Provincia autorizó un servicio comunal hasta que una línea provincial pueda cubrir el trayecto.

Recorridos de colectivos en riesgo y reclamos del sector

También se buscan alternativas para las líneas 136 y 153, en el oeste del conurbano, y para los servicios que llegan a Las Heras, Navarro y Marcos Paz. El corredor de Cañuelas, Monte y Lobos refleja la acumulación de recortes: allí se suspendió el tren y también dejó de circular el colectivo.

Las empresas calificaron el ajuste como «compulsivo» y afirmaron que «el Gobierno está presionando hacia la reducción de servicios mediante el atraso tarifario y la reducción de compensaciones».

«A fuerza de tarifas atrasadas y compensaciones mal calculadas, las empresas se vieron obligadas a reducir la oferta de servicios».

Las compañías señalaron que, si bien después de la pandemia el sistema había quedado sobreofertado por la caída de la demanda respecto de años anteriores, la reducción de servicios no fue ordenada, sino que estuvo forzada por la situación económica.