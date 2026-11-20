Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 2 min de lectura

La Legislatura aprobó una zonificación para resguardar las áreas productivas del avance urbano y de actividades ajenas al campo. La iniciativa obtuvo 26 votos afirmativos y dos negativos.

Neuquén aprobó una ley para proteger los suelos destinados a la producción agropecuaria bajo riego y evitar que el avance urbano o de otras actividades reduzca las áreas cultivables. La iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, busca establecer reglas para compatibilizar el desarrollo energético con la producción de alimentos.

La provincia se convirtió así en la primera del país en contar con una norma específica para resguardar estos terrenos. La Legislatura la aprobó con 26 votos a favor y dos en contra, con el respaldo de representantes del oficialismo y de la oposición.

El proyecto había sido presentado por Figueroa durante la apertura del período de sesiones ordinarias. Su objetivo es brindar previsibilidad a quienes invierten en el sector agropecuario y evitar la fragmentación de las tierras productivas.

Dos categorías para proteger las áreas agrícolas

La ley establece una zonificación que divide el territorio en Áreas Productivas Bajo Riego Protegidas y Áreas de Reserva para Expansión Productiva. Con esta herramienta, la provincia busca ordenar el uso del suelo y planificar el crecimiento de las distintas actividades.

La norma apunta a demostrar que la producción agropecuaria y el desarrollo energético pueden coexistir si hay planificación territorial. También procura dar seguridad jurídica a productores e inversores, en una actividad que requiere compromisos de largo plazo.

En el caso de las plantaciones frutales, por ejemplo, la primera cosecha puede llegar recién al quinto o sexto año. La protección también alcanza a nuevos proyectos de invernaderos e hidroponía que buscan instalarse en Neuquén.

Productores destacan la seguridad jurídica

Federico Rozza, presidente de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre, valoró la aprobación de la norma y afirmó: "Siempre solicitamos que se nos dé seguridad jurídica a los productores".

Rozza señaló que el beneficio también alcanza al Estado y sostuvo que la convivencia entre la producción agropecuaria y Vaca Muerta es posible cuando existe planificación.