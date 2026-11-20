Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

El organismo definirá en diciembre un cronograma de desembolsos, con foco en las provincias y la infraestructura. Su presidente ejecutivo planteó que busca aumentar la participación del sector privado en la cartera argentina.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) definirá en diciembre un cronograma de nuevos desembolsos para la Argentina. Aunque el financiamiento tendrá como principales destinatarias a algunas provincias, el organismo también busca ampliar la participación del sector privado en sus préstamos al país.

El presidente ejecutivo de la entidad, Sergio Díaz-Granados, señaló que actualmente el 95 por ciento de la cartera de préstamos de CAF para la Argentina es soberana: cuenta con aval del Estado nacional y se dirige a provincias o entes estatales. “Tenemos que balancear; sería lo ideal”, afirmó.

CAF busca ampliar el crédito al sector privado en Argentina

El directivo contrastó la composición de la cartera argentina con la de otros países de la región. En Chile, el 95 por ciento de la asistencia de CAF se destina al sector privado, mientras que en Colombia y Perú las empresas y el Estado reciben partes iguales. “Me interesa mucho que el banco incursione más con sector privado en la Argentina”, sostuvo.

Ese objetivo podría reflejarse en el paquete de desembolsos que se aprobaría el mes próximo. Según Díaz-Granados, el financiamiento se concentraría sobre todo en algunas provincias, aunque podría incluir algún desembolso para una empresa privada. “Todavía no tenemos definido ni el cronograma final de envíos ni los montos”, indicó.

El año electoral y la estabilidad económica

La Argentina afrontará un año electoral, una circunstancia que podría demorar decisiones de inversión del sector privado y, eventualmente, la toma de financiamiento. Consultado sobre el panorama para 2027, Díaz-Granados evitó anticipar una respuesta y vinculó la evolución del crédito con la estabilidad económica y la disponibilidad de divisas.

“No me quiero anticipar y responder por sí o por no, pero también hay que mirar la estabilidad de cada país. La Argentina, en la medida que encuentre mayor estabilidad y mayor disponibilidad de divisas dentro de la economía, irá normalizando las cosas. Yo aspiraría, tanto el año próximo como los siguientes, que sigamos en esa senda de estabilidad”.

En materia de financiamiento público, el titular de CAF prevé que la infraestructura seguirá concentrando la demanda. Los proyectos contarían con aval del Estado nacional, aunque las provincias asumirían las deudas, como ocurre actualmente.

Infraestructura, energía y agroindustria entre las prioridades

El sector energético y minero, junto con el agroindustrial, aparece entre los principales motores potenciales de demanda de crédito. La apuesta de CAF por la cadena de hidrocarburos comenzó con su plan estratégico de 2021, en un contexto de cuestionamientos internacionales al financiamiento del gas.

En la Argentina, esa estrategia se tradujo en más de 500 millones de dólares para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y de los gasoductos troncales en Neuquén. Díaz-Granados sostuvo que la región arrastra un déficit de infraestructura, en parte porque la inversión en ese rubro fue una variable de ajuste durante las crisis fiscales de las últimas tres décadas.

“Pasa en Argentina y en toda América Latina, hay un gran atraso en infraestructura, que fue la variable de ajuste de las crisis fiscales en la región en los últimos 30 años. Toda la región tiene un gran déficit de infraestructuras y hay que revertirlo; y para esto tenemos que invertir, y para que se invierta necesitamos reglas de juego y atraer más capital privado, porque el el margen fiscal, independientemente del país en que uno esté, son márgenes muy reducidos. Aún los países con mayor disciplina fiscal tienen una capacidad de fuego muy acotada, mucho menos los países, como el caso de Argentina, que tienen todavía un problema estructural de deuda y están apenas entrando en la zona de superávit primarios. Vamos a tardar un tiempo antes de que podamos ver inversiones públicas significativas”.

En octubre, CAF aprobó un desembolso cercano a los 350 millones de dólares para la Argentina, destinado principalmente a obras de infraestructura. Entre los proyectos mencionados figura la traza de la ruta 40 en San Juan.

Una garantía de CAF para ampliar el financiamiento argentino

Durante una presentación en Ciudad de Panamá del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, también se repasaron otras operaciones recientes. El encuentro se realizará en esa ciudad el 27 y 28 de enero de 2027 y ya cuenta con la presencia confirmada de varios presidentes de la región; todavía está pendiente la confirmación del presidente argentino, Javier Milei.

En la actividad participó el argentino Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF. El funcionario destacó la aprobación, en julio, de una garantía de riesgo soberano de hasta 250 millones de dólares para la Argentina, destinada a facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.