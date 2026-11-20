Por Hermes 20 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

En un encuentro de distintos sectores del justicialismo en San Fernando, Sergio Massa mencionó a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota. También llamó a ampliar la convocatoria y cuestionó la posible suspensión de las PASO.

Tras encabezar un encuentro de unidad de distintos sectores del justicialismo en San Fernando, Sergio Massa destacó la presencia de tres dirigentes con proyección nacional. El referente del Frente Renovador aseguró que estuvo acompañado por "tres candidatos a presidente": Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota.

En una entrevista, el exministro de Economía planteó la necesidad de dejar de lado los personalismos para construir una alternativa competitiva de cara a los próximos comicios nacionales. Consultado por las ausencias en el acto, sostuvo: "Estaban todos invitados".

Massa mencionó a Uñac, Zamora y De la Sota

Al referirse a la convocatoria realizada en el norte del conurbano bonaerense, Massa identificó a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota como los tres dirigentes peronistas que estuvieron presentes en el escenario.

El dirigente también valoró el mensaje de cierre del encuentro, un video generado con inteligencia artificial que incluyó la figura de Juan Domingo Perón. En ese marco, llamó a sumar sectores por fuera del peronismo para ampliar la propuesta electoral.

"No alcanza solo con el peronismo. Hay que buscar sectores independientes, del campo. Gente que tenga ganas de mejorar al país".

La crítica de Massa a la posible suspensión de las PASO

Durante la entrevista, Massa cuestionó la intención del Gobierno nacional de avanzar con la suspensión o derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A su entender, la iniciativa apunta a debilitar a la oposición.

"Sacar las PASO tiene un solo objetivo: desarmar al peronismo".

El referente del Frente Renovador agregó que, según su interpretación, quienes impulsan la suspensión buscan "tratar de que la suspensión de las PASO sea fragmentar al peronismo". Sin embargo, consideró que la medida podría generar el efecto contrario y empujar acuerdos dentro del espacio.