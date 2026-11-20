Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 4 min de lectura

Los títulos soberanos en dólares profundizaron las pérdidas en una jornada de fuertes caídas en Wall Street. El riesgo país subió 9,7% y volvió a superar los 930 puntos básicos.

Los bonos argentinos en dólares cayeron más de 3% y el riesgo país escaló 9,7%, hasta los 930 puntos básicos, luego de una breve recuperación durante las primeras horas del miércoles. La baja de los títulos soberanos se dio en una jornada negativa para los mercados internacionales.

El indicador elaborado por JP Morgan mide el diferencial que debería pagar la Argentina para financiarse en los mercados internacionales frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. La última vez que había superado los 930 puntos fue el 6 de noviembre, antes de una seguidilla de feriados por la visita del papa León XIV.

Wall Street volvió a caer y presionó a los activos argentinos

Las pérdidas locales coincidieron con otra rueda de retrocesos en Wall Street. El Nasdaq bajó 2,2%, mientras que el Dow Jones cedió 2,1% y el S&P 500 retrocedió 1,9%. La jornada estuvo marcada por el debut bursátil de Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora del chatbot Claude.

Las acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York registraron caídas de hasta 9%, encabezadas por el ADR de Supervielle. Casi todos los papeles terminaron en terreno negativo, con excepción de Tenaris, que cerró prácticamente estable respecto de la rueda anterior.

Justina Gedikan, de Cohen, señaló:

El debut de Anthropic arrancó muy bien pero no alcanzó para sostener el entusiasmo por las tecno de IA, y apareció toma de ganancias. Se sumó AMD cayendo fuerte, después de que un fondo apostara en contra de la acción por riesgos ligados a China, y de fondo las minutas de la Fed de ayer, que dejaron ver más subas de tasas. El S&P ya lleva seis ruedas en baja.

El debut de Anthropic y las dudas sobre las acciones tecnológicas

El economista Diego Martínez Burzaco, de Inviu, describió el movimiento como una corrección de empresas que habían subido con fuerza y advirtió sobre la concentración del mercado. También señaló que, fuera de las compañías vinculadas con la inteligencia artificial y de las firmas más sólidas, los inversores se mostraban más selectivos, en un contexto de apalancamiento y dudas sobre su sostenibilidad.

Martínez Burzaco vinculó el mal cierre de los mercados con la cotización de Anthropic:

Salió con una valuación exigente $1,5 trillones. El corte fue US$83, empezó a cotizar a US$112 y hoy la tenemos en este momento cerca de 96 dólares. Eso puso muy mal humor al resto del mercado que había arrancado en territorio positivo

La deuda argentina acompañó la tendencia de otros mercados emergentes, aunque con pérdidas más pronunciadas: el ETF de bonos emergentes retrocedió 1,7%, mientras que los títulos locales llegaron a caer 3,3%.

Datos locales, dólar y presión sobre los mercados de riesgo

El deterioro de los activos se produjo pese al avance del oficialismo en la eliminación de las PASO, una instancia que, según la visión del Gobierno, agrega volatilidad a los mercados financieros. En paralelo, el Índice de Confianza del Consumidor de la UTDT cayó 1,3% mensual en noviembre y se ubicó en 41 puntos, tras dos subas consecutivas.

Entre las noticias favorables para el Gobierno, se informó un nuevo récord de exportaciones, que permitió sumar 10 meses consecutivos de superávit comercial. En el mercado cambiario, el dólar oficial avanzó hasta los $1.585, mientras que el contado con liquidación superó los $1.766, con una brecha en aumento.

Santiago López Alfaro, de Patente Valores, afirmó que el escenario internacional está dominado por la aversión al riesgo:

Los mercados de riesgo están muy presionados por las tasas altas y las expectativas de inflación. La expectativa es que la Fed mantenga las tasas en el corto plazo y la caída se extendió a todo el mundo. La Argentina ya venía con una dinámica muy mala y se sumó a esa baja. Mientras la Fed mantenga su postura, creo que la presión sobre los activos de riesgo va a seguir. Y veo difícil que cambie en las próximas semanas o meses.

El analista agregó:

El cierre fue muy malo. El real se acercó a los 6 por dólar, cuando hace un mes estaba en 4,80. La baja golpeó a las monedas emergentes y a los commodities. El dólar fuerte, las tasas altas y la falta de perspectivas de un recorte les pegan a todos los mercados de riesgo.