Una encuesta del INDEC mostró que más empresarios prevén una baja de la producción que una recuperación para los próximos tres meses. También hay más firmas que anticipan recortes de personal que las que esperan sumar trabajadores.

Las expectativas de los industriales anticipan que la actividad fabril seguirá en retroceso y que, por ahora, no aparece un piso para la caída. Según la encuesta de Tendencia de negocios de la industria manufacturera difundida por el INDEC, para el período de noviembre de 2026 a enero de 2027 son más los empresarios que esperan una reducción de la producción que quienes proyectan un aumento.

El 24,1% de los directivos consultados prevé que el volumen producido disminuirá, mientras que el 12,8% espera un incremento. El 63,1% restante considera que no habrá variaciones.

Empleo industrial: más empresas prevén reducir personal

El panorama también es desfavorable para el empleo. Apenas el 5,6% de los industriales anticipa que aumentará la cantidad de trabajadores, frente al 16,4% que prevé una disminución de sus dotaciones.

En cuanto a la situación financiera de las empresas, el 24,6% la calificó como mala, el 11,1% como buena y el 64,3% como normal. Sobre el acceso al crédito, el 30% lo consideró difícil, el 6,1% fácil y el 63,9% normal.

Exportaciones y demanda interna, entre los principales desafíos

El 35,5% de las compañías señaló que su volumen actual de exportaciones está por debajo de lo normal, mientras que el 6,7% lo ubicó por encima. Para los próximos tres meses, las previsiones de aumento, del 16,9%, apenas superan a las de disminución, que alcanzan el 16,4%.

El economista Diego Coatz sostuvo que el relevamiento muestra que la industria todavía no encuentra un piso. También indicó que en octubre volvió a caer la confianza empresarial y que las fábricas que esperan producir menos superan a las que proyectan un aumento. Entre los factores que presionan al sector, mencionó los costos en dólares y la competencia de productos importados.

“Persiste el «efecto sándwich»: de un lado, los costos en dólares presionan cada vez más y gana peso la competencia importada. Del otro, el 52,7% de las empresas señala que la debilidad de la demanda interna es su principal freno para aumentar la producción. Si estas condiciones se mantienen, es probable que continúe la pérdida de empresas y, sobre todo, de empleo industrial formal, que desde estimamos en torno a 3.500 puestos por mes.”

Cómo se elabora la encuesta industrial del INDEC

El INDEC explicó que la serie de Tendencia de la Industria Manufacturera comenzó en enero de 2025. El relevamiento recoge opiniones sobre la marcha de los negocios y las perspectivas para cada trimestre entrante de personas con experiencia en el sector, como directivos, gerentes generales y responsables de producción, ventas o finanzas.

Desde el inicio de la serie, el índice de Confianza Empresarial de los industriales se mantuvo en terreno negativo, aunque con variaciones. En octubre volvió a retroceder.