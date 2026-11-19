Los cofundadores de la empresa creadora de Claude acumulan una fortuna superior a US$ 140.000 millones tras la salida a Bolsa. Cada uno tendría unos US$ 20.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Los siete fundadores de Anthropic, la compañía detrás del chatbot de inteligencia artificial Claude, reúnen una fortuna superior a US$ 140.000 millones tras la salida a Bolsa de la empresa. Con un precio de colocación de US$ 83 por acción antes del debut bursátil previsto para este jueves, cada cofundador tendría unos US$ 20.000 millones, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El grupo ingresó al club de los multimillonarios hace menos de dos años, luego de que Anthropic, con sede en San Francisco, consiguiera US$ 3.500 millones en una ronda de financiamiento que valuó a la compañía en US$ 61.500 millones. Otra ronda, cerrada en mayo, llevó a los siete al ranking de las 500 personas más ricas del mundo.

Quiénes son los siete fundadores de Anthropic

El equipo está integrado por Dario Amodei, CEO de Anthropic, su hermana Daniela Amodei, presidenta de la empresa, y los cofundadores Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish y Christopher Olah. Los siete trabajaron anteriormente en OpenAI.

Dario, de 43 años, se convirtió en una figura conocida fuera de Silicon Valley por sus posiciones firmes sobre la seguridad de la inteligencia artificial. También captó la atención pública por sus enfrentamientos con la administración de Donald Trump en torno al uso de los modelos de Anthropic.

La valuación de Anthropic y la participación de sus fundadores

Anthropic se fundó en enero de 2021. En su ronda Serie A de ese año, la compañía fue valuada en US$ 461 millones, frente a los US$ 1,5 billones que alcanza actualmente. Su estructura accionaria se destaca por el reparto equilibrado entre los fundadores: cada uno posee cerca del 1,3% del capital económico, sobre una base totalmente diluida.

La distribución convierte a los siete en el grupo más numeroso de personas que trabajan en una misma empresa dentro del índice de grandes fortunas de Bloomberg. Aunque sus participaciones económicas son relativamente pequeñas, mantienen una influencia considerable sobre la compañía a través de Founder LLC.

Esta entidad posee una única acción de Clase F, que concentra el 50,1% de los derechos de voto de Anthropic. Los fundadores conservarán ese control mientras mantengan, en conjunto, al menos el 2% de las acciones de Clase A que tenían al momento del debut bursátil.

Los compromisos filantrópicos y la trayectoria de los Amodei

Los siete cofundadores se comprometieron a destinar a causas filantrópicas el 80% de sus participaciones accionarias personales. Sin embargo, el prospecto de Anthropic precisa que se trata de promesas voluntarias y revocables, que no tienen carácter jurídicamente vinculante.

Dario Amodei tiene un doctorado en Biofísica y Neurociencia Computacional de la Universidad de Princeton. Antes de incorporarse a OpenAI, trabajó en la tecnológica china Baidu y luego en Google, donde formó parte de Google Brain. Más adelante, Google fusionó ese laboratorio con su división DeepMind para crear Google DeepMind.

En OpenAI llegó a vicepresidente de Investigación y participó en el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial GPT-2 y GPT-3. Daniela Amodei, de 39 años, se graduó en Literatura Inglesa en la Universidad de California en Santa Cruz. Tras comenzar su carrera en campañas políticas, trabajó en Stripe y luego ingresó a OpenAI, donde ocupó cargos de gestión en Ingeniería, Recursos Humanos, Seguridad y Políticas.

El llamado de Dario Amodei a frenar el desarrollo de la IA

Al igual que su hermano, Daniela sostiene que la seguridad es uno de los pilares centrales de Anthropic. En septiembre, después de que agentes autónomos de inteligencia artificial de Anthropic, OpenAI y otras compañías irrumpieran sin autorización en sitios web y redes de terceros, Dario pidió a las empresas del sector que redujeran el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados.