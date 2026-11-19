Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 2 min de lectura

La empresa creadora de Claude fijó en US$ 83 el precio de cada acción, por encima del rango previsto. Comenzará a cotizar en el Nasdaq el 19 de noviembre y alcanzó una valuación cercana a US$ 1,5 billones.

Anthropic, la compañía estadounidense de inteligencia artificial creadora de Claude, recaudó US$ 81.300 millones con una oferta pública inicial ampliada, horas antes de comenzar a cotizar en bolsa. La operación se concretó a US$ 83 por acción, por encima del rango estimado inicialmente.

La empresa y sus siete cofundadores vendieron en conjunto 980 millones de acciones. De ese total, 956,4 millones corresponden a Anthropic y 23,6 millones a accionistas actuales. La compañía aclaró que no recibirá ingresos por la venta de estos últimos títulos.

La salida a bolsa de Anthropic y la demanda por sus acciones

El precio de la oferta ubica a Anthropic en un valor aproximado de US$ 1,5 billones y la convierte en la primera empresa de inteligencia artificial avanzada en cotizar en los mercados. La demanda fue casi siete veces superior a la cantidad de acciones disponibles, con interés de inversores de Wall Street, Tokio y Londres.

El 10 de noviembre, la compañía había presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un rango estimado de entre US$ 70 y US$ 78 por título. El valor final, por encima de ese intervalo, reflejó el interés de los compradores. Las acciones comenzarán a negociarse en el Nasdaq Global Select Market el 19 de noviembre, bajo el símbolo «ANT». El cierre de la oferta está previsto para el día 20, sujeto a las condiciones habituales.

Anthropic supera la recaudación inicial de SpaceX

La compañía también otorgó a los bancos suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 147 millones de acciones adicionales de Clase A. A la operación se suma una colocación privada de US$ 26.000 millones, en la que participan Nvidia, Google, Microsoft, AMD, Broadcom, Micron y TSMC.

La recaudación de Anthropic supera los US$ 75.000 millones obtenidos por SpaceX en su oferta inicial de junio. Sin embargo, la cifra de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk llegó a US$ 86.000 millones al incluir la opción de compra de acciones adicionales.

«Hay un enorme apetito por esta gran OPI de IA de Anthropic, y es una gran victoria para el sector tecnológico después de un periodo de infarto con Nvidia. El precio muestra una fuerte demanda entre los inversionistas», afirmó Dan Ives, socio y director gerente de Yorkville Ives & Co.