En tres años, Toyota Argentina tendrá una capacidad instalada para fabricar cerca de 300.000 vehículos por año en su predio de Zárate. La nueva planta de vehículos híbridos, que levantará con una inversión de 1.341 millones de dólares dentro del régimen RIGI, aportará una capacid

En tres años, Toyota Argentina tendrá una capacidad instalada para fabricar cerca de 300.000 vehículos por año en su predio de Zárate. La nueva planta de vehículos híbridos, que levantará con una inversión de 1.341 millones de dólares dentro del régimen RIGI, aportará una capacidad inicial de entre 40.000 y 50.000 unidades por año, que se sumará a su actual producción de 183.000 vehículos. A la vez, esa nueva planta podría alcanzar las 100.000 unidades por año en caso de que haya suficiente demanda.

El primer modelo que producirán en la nueva planta será una versión híbrida de la pick up mediana Tacoma, que hoy se fabrica únicamente en México y Estados Unidos. Pero hacia adelante está previsto que salgan nuevos modelos de esa planta. Así lo precisó el titular de la filial, Gustavo Salinas, el martes durante una conferencia de prensa.

“Hoy lo relevante es que estamos anunciando una nueva planta de producción de Toyota en Argentina que va a tener como primer modelo la Tacoma híbrida, pero ya estamos pensando más allá en cuáles pueden ser los modelos sucesores, porque la dimensión de este proyecto trasciende a un producto en particular. Las cosas hay que anunciarlas cuando realmente se van confirmando y realizando; en ocasiones anteriores eran hipótesis de trabajo y preferimos no dar certezas sobre hipótesis hasta tanto no ocurran”, dijo Salinas, en un encuentro realizado vía Internet.

Según se anunció el lunes, la nueva planta está operativa a partir de 2030, y no reemplazará la producción existente, por lo cual continuarán con la fabricación de las versiones de la pick up Hilux y SW4 y del utilitario Hiace con motorización convencional, incluidas las versiones diesel, según precisó Salinas.

“Nuestro objetivo es siempre trabajar para diversificar la oferta de productos y esta nueva planta nos brinda la oportunidad de ofrecer tecnologías electrificadas, pero sin abandonar los mercados donde ya estamos consolidados. Por eso en la otra planta seguiremos con Hilux, SW4 y Hiace, porque apuntan a un mercado que seguirá demandando tecnologías como motores diesel y de combustión”, dijo.

En cuanto a la capacidad instalada, Salinas dijo que cuando la nueva planta comience su producción en 2030 lo hará a un ritmo de unas 40.000 unidades por año, pero con posibilidad de fabricar más del doble en caso de que la demanda lo requiera.

“La Tacoma arrancará en 2030 con un volumen inicial de producción de hasta 50 mil unidades anuales, el volumen inicial será entre 40.000 y 50.000 unidades por año, lo analizaremos en función de la demanda. Pero está previsto que pueda expandirse hasta 100 mil unidades en el futuro. El 70% se destinará a los mercados de exportación. La Hilux hoy llega al 80% de exportaciones y es algo que nos gustaría alcanzar algún día también con la Tacoma”, dijo el directivo argentino.

Salinas destacó que, pese a que este año la industria automotriz local acumula un retroceso de 16% en su producción, tienen buenas expectativas en cuanto a la producción y exportación de pick ups.

“Para nosotros es fundamental tener una industria automotriz fuerte. Entre todos logramos que Argentina sea el cuarto productor mundial de pick-ups, que es algo notable. Con esta inversión esperamos seguir respaldando esa posición. Eso ayuda a la competitividad industrial del sector. Esperamos que las otras empresas también acompañen ese crecimiento con una base de proveedores fuerte y sólida. En nuestro caso, la situación era clara: si no apostábamos a la electromovilidad la continuidad industrial en la Argentina se nos iba a complicar", agregó.

Hasta el momento la principal competidora de Toyota Argentina era la propia filial de la automotriz de Tailandia, el otro país donde se produce la pick up Hilux. De hecho, el mercado de México es abastecido por la filial asiática. En el caso de la Tacoma, se trata de un modelo que se produce tanto en México como en Estados Unidos, pero Salinas aseguró que no le plantarán competencia a la fábrica de Zárate dentro de los 22 países a los cuales hoy llega la Hilux local.

“México tenía dos centros de producción de Tacoma y ahora se quedará con uno solo. La planta de Baja California en México cerrará para trasladar la producción a Texas, en Estados Unidos. Esas dos plantas abastecerán a América del Norte, mientras que desde Zárate cubriremos la demanda de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. El modelo de Tacoma que produciremos en 2030 será el modelo disponible a nivel global. Será la misma Tacoma para todos los mercados, como ocurre hoy con la Hilux”, dijo Salinas.

Editor del Suplemento Económico y de Pymes [email protected]

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