Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:27 a. m. · 2 min de lectura

La firma proyecta invertir 2 millones de dólares y abrir sus primeras tiendas en shoppings de Buenos Aires. En una segunda etapa, buscará llegar a distintas provincias mediante franquicias.

Una nueva cadena de bazares chinos se prepara para desembarcar en la Argentina y promete sumar competencia al mercado de artículos para el hogar, decoración, belleza y accesorios. Se trata de Mumuso, una firma internacional que proyecta instalar sus primeros locales con una inversión inicial de 2 millones de dólares.

La empresa ya inició negociaciones con distintos centros comerciales para abrir sus primeras tiendas propias en shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Su objetivo es posicionarse entre los consumidores argentinos con una amplia variedad de productos, diseños modernos y precios accesibles.

La llegada de Mumuso representa un nuevo desafío para Miniso, otra cadena de origen chino que desembarcó este año en el país y que ya cuenta con ocho sucursales.

Mumuso fue fundada en 2014 y actualmente tiene presencia en más de 80 países. Su propuesta comercial incluye artículos de bazar, decoración, papelería, juguetes, cosméticos, maquillaje, productos de cuidado personal y accesorios tecnológicos.

Uno de sus principales atractivos es la combinación de productos económicos, diseños llamativos y una oferta especialmente orientada al público joven, aunque también apunta a familias que buscan artículos prácticos para la vida cotidiana.

La compañía contempla desarrollar su expansión en dos etapas. Inicialmente concentrará sus inversiones en Buenos Aires, mientras que posteriormente buscará llegar a distintas provincias argentinas mediante un sistema de franquicias.

De esta manera, no se descarta que en el futuro la marca pueda instalarse en ciudades del interior del país, aunque por el momento no existen anuncios concretos sobre aperturas fuera del área metropolitana.

La empresa ya comenzó su expansión regional con su reciente desembarco en Brasil y coordina sus operaciones para América Latina desde Uruguay.

La llegada de Mumuso se produce en un escenario de creciente competencia comercial, donde las cadenas internacionales buscan conquistar consumidores con productos variados y precios competitivos.

Ahora, la expectativa estará puesta en conocer dónde abrirán sus primeras sucursales, cuáles serán los precios de sus productos y qué posibilidades tendrá la firma de expandirse hacia el interior argentino.