Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:17 a. m. · 1 min de lectura

El mandatario cuestionó encuestas que reflejan problemas de ingresos y descalificó al consultor responsable de esos relevamientos. La discusión vuelve a exponer la distancia entre el discurso oficial y las dificultades cotidianas de distintos sectores.

Una vez más, el presidente Javier Milei volvió a generar polémica al negar las dificultades económicas que atraviesan millones de argentinos para llegar a fin de mes.

Durante sus declaraciones, el mandatario rechazó los resultados de las encuestas que reflejan los problemas de ingresos de numerosas familias y cuestionó duramente al consultor responsable de esos relevamientos.

“Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, afirmó Milei.

Las expresiones del Presidente se producen en un contexto en el que numerosos hogares enfrentan dificultades para afrontar gastos esenciales, como alimentos, servicios, alquileres y medicamentos.

Mientras distintos relevamientos muestran preocupación por el poder adquisitivo y la situación económica, Milei volvió a descalificar las mediciones que ponen en discusión los resultados de su política económica.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre el discurso oficial y las dificultades cotidianas que manifiestan distintos sectores de la sociedad.

En medio de este escenario, el debate continúa girando alrededor de una pregunta central: ¿la recuperación económica de la que habla el Gobierno se refleja realmente en el bolsillo de los argentinos?