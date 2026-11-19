Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El DNU 1391/2026 amplió partidas para la ANSES, pensiones no contributivas, discapacidad, defensa, energía y la SIDE. También recortó créditos para asistencia financiera del Tesoro y transferencias a empresas públicas.

El Gobierno de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La norma amplió recursos para la ANSES, las pensiones no contributivas y programas de discapacidad, además de reforzar partidas para defensa, energía y la SIDE.

En paralelo, el decreto redujo créditos destinados a asistencia financiera del Tesoro y a transferencias a empresas públicas. En sus fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que los cambios eran necesarios para garantizar el funcionamiento de distintas áreas estatales y advirtió que, sin una adecuación inmediata, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. También mencionó necesidades salariales, operativas y de equipamiento.

Jubilaciones, asignaciones familiares y fondos para la ANSES

La ANSES recibió un refuerzo presupuestario de casi 9,99 billones de pesos. La mayor parte, 7,575 billones, se destinó a prestaciones previsionales. Además, se incorporaron 1,49 billones para asignaciones familiares, incluidos 1,08 billones para la Asignación Universal para Protección Social, y 278.000 millones de pesos para prestaciones de excajas provinciales.

El organismo también obtuvo 300.000 millones de pesos adicionales para transferencias al PAMI, 180.000 millones para pensiones no contributivas que administra la ANSES, 37.000 millones para el Plan 1.000 Días y 6.000 millones para el seguro de desempleo. El Gobierno atribuyó los aumentos previsionales y de asignaciones a la aplicación de la movilidad, y el refuerzo del seguro de desempleo a la actualización del salario mínimo.

Discapacidad: pensiones e Incluir Salud

El Ministerio de Salud recibió 570.081 millones de pesos adicionales para pensiones no contributivas por invalidez laboral. De ese total, 498.962 millones corresponden a pensiones y 70.000 millones a ayudas sociales. A su vez, se asignaron 88.697 millones de pesos al programa de atención médica para beneficiarios de pensiones no contributivas, conocido como Incluir Salud.

El DNU indica que la ampliación de Incluir Salud apunta a atender deudas con prestadores, en el marco de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. Sin embargo, la norma no detalla qué proporción de las obligaciones pendientes se cancelará.

Refuerzos para energía, defensa y la SIDE

Entre las partidas que aumentaron se encuentran 3,893 billones de pesos para el servicio de la deuda pública y 315.629 millones para la política de energía eléctrica. También se asignaron 324.192 millones a retiros y pensiones militares y 287.452 millones a actividades centrales del Ejército.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) recibió otros 6.157 millones de pesos para servicios, mantenimiento, alquileres y otros gastos de funcionamiento. Además, las transferencias a Educ.ar se reforzaron en 20.210 millones.

Qué partidas se redujeron y qué implica el crédito público

En sentido contrario, el decreto recortó 2,056 billones de pesos del programa de Otras Asistencias Financieras del Tesoro. También redujo 349.643 millones en asistencia a empresas energéticas, 228.442 millones en Administración Financiera del Ministerio de Economía y 18.796 millones en Acciones de Empleo.

Las bajas corresponden a créditos presupuestarios y pueden incluir reasignaciones hacia programas específicos. Por sí solas, no prueban una reducción equivalente de prestaciones o servicios. Además, el DNU amplió en 78,7 billones de pesos la autorización para operaciones de crédito público con plazos de al menos 90 días, aunque esa habilitación no significa que la deuda ya haya sido emitida.