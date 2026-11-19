Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 10:04 a. m. · 1 min de lectura

El empresario cuestionó las políticas económicas de Javier Milei y alertó sobre la caída del consumo de carne. También señaló problemas estructurales que afectan al sector.

El empresario de la carne Alberto Samid lanzó durísimas críticas contra el presidente Javier Milei y cuestionó el rumbo político y económico que lleva adelante el Gobierno nacional. En declaraciones a Radio 750, expresó su profundo rechazo a la gestión libertaria y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tienen las decisiones oficiales para el futuro de la Argentina.

“A Milei lo veo para la mierda; está regalando el país”, afirmó Samid, en una de sus declaraciones más contundentes.

El empresario también sostuvo que la actual administración es “el peor gobierno de la historia argentina”, dejando en evidencia su fuerte enfrentamiento con las políticas impulsadas por el Presidente.

Las expresiones de Samid se produjeron en el marco de una entrevista en la que también abordó la delicada situación del mercado de la carne y la caída del consumo en el país, que atraviesa niveles históricamente bajos.

En ese sentido, el empresario planteó que la disminución del consumo de carne vacuna no puede explicarse únicamente por la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos, sino que responde también a problemas estructurales que afectan al sector.

Sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el debate acerca del rumbo económico de la Argentina, la situación de la producción nacional y las dificultades que atraviesan distintos sectores vinculados al mercado interno.

Con un discurso frontal y sin rodeos, Samid dejó en claro su posición frente al Gobierno de Javier Milei y sumó su voz a las críticas que recibe la administración nacional por sus decisiones económicas.

Las afirmaciones del empresario reflejan una postura política fuertemente crítica, en medio de un escenario en el que el consumo, la producción y el poder adquisitivo continúan siendo temas centrales de discusión en la Argentina.