Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

Con unos 78 proyectos, Argentina encabeza la cantidad de inversiones latinoamericanas en España. Por el monto acumulado, cerca de 12.000 millones de euros, ocupa el segundo lugar detrás de México.

Argentina es el país de América Latina con más proyectos de inversión en España: registra alrededor de 78 iniciativas. Si se considera el capital acumulado, unos 12.000 millones de euros, queda en segundo lugar, detrás de México.

El atractivo del mercado español combina incentivos fiscales, acceso a la Unión Europea, mejores posibilidades de financiamiento y condiciones laborales que algunos empresarios valoran. La expansión de las compañías argentinas fue analizada en un encuentro en la embajada de España, donde también se destacó que varias ya tienen operaciones consolidadas y planean crecer.

Inversiones argentinas en España y vínculos comerciales

Adrián Blanco, del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), y Karina Michaczewsky, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalaron que Argentina es, a su vez, el tercer destino de la inversión directa española, después de Brasil y México. En conjunto, esas inversiones suman 71.000 millones de euros y se contabilizan unas 740 compañías de capitales españoles en el país.

Entre las empresas argentinas con presencia en España está Globant. Su director Martín de Dios contó que la firma llegó en 2014, en paralelo con su salida a Wall Street, con la idea de usar ese mercado como “puerta de entrada a Europa y como hub de talento e innovación”. Hoy tiene 1.600 profesionales en Madrid, Barcelona, Málaga y Las Palmas.

Globant y PTP Group amplían sus operaciones en Europa

Durante su expansión, Globant adquirió cuatro compañías españolas, incluida una en Canarias. Además, creó junto con La Liga la empresa Sportian, enfocada en trasladar la experiencia tecnológica de la competencia española a otras ligas europeas.

PTP Group, empresa argentina de servicios portuarios, también avanzó en Europa. Su CEO, Guillermo Misiano, explicó que la pandemia llevó a la compañía a instalarse en los destinos de las exportaciones. Tras evaluar Barcelona, eligieron Cádiz por su ubicación y sus condiciones para la logística de alimentos perecederos, en particular frutas. Luego sumaron operaciones en Tarragona y Rotterdam, en Países Bajos.

Misiano destacó los incentivos fiscales disponibles en España y la relación con los sindicatos. “Allá son lógicos, proactivos”, afirmó.

Insud y Havanna, dos historias de expansión entre Argentina y España

La directora de Insud, Graciela Ciccia, explicó que el grupo nació en España, adonde emigraron sus fundadores, Hugo Sigman y Silvia Gold, durante la dictadura argentina de los años setenta. En un comienzo, compraban principios activos para vincularlos con la industria farmacéutica argentina y luego crearon en Madrid una empresa de producción de medicamentos genéricos.

Según relató Ciccia, Insud aprovechó incentivos industriales, entre ellos una subvención del 30 por ciento de la inversión en regiones como Guadalajara, donde instaló plantas. Tras el retorno de la democracia, el grupo se expandió en Argentina con la adquisición de empresas farmacéuticas y consolidó un conglomerado con varias compañías.

Havanna concretó su desembarco en España en 2023. Guillermo Stanley, uno de sus propietarios, recordó que la marca nació en Mar del Plata en 1947 y que él y sus socios la compraron en 2003. La empresa cuenta con 298 locales en Argentina y 180 en otros países de la región.

Con el acompañamiento del ICEX, Havanna eligió Valencia para instalar una fábrica en una nave de 3.000 metros cuadrados, construida con proveedores locales. La producción de alfajores comenzó en julio de 2023 y desde allí abastecen a distintos países europeos. También elaboran dulce de leche en Barcelona.

La burocracia española, el principal desafío para las empresas

Consultados por las dificultades de operar en España, los empresarios coincidieron en señalar un aspecto por mejorar: “la burocracia española”. La expansión ofrece oportunidades, aunque también presenta obstáculos para las compañías argentinas.