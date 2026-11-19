El análisis cuestiona el uso de datos económicos por parte del gobierno de Javier Milei y señala deterioro de los ingresos, inflación persistente y retroceso de la inversión. También advierte sobre el impacto de la disputa por las cifras en el debate público.

La discusión sobre la economía argentina quedó atravesada por una disputa sobre cómo se presentan e interpretan los datos. El análisis sostiene que, mientras algunos gobiernos discutieron con el Indec o lo intervinieron, la administración de Javier Milei habría avanzado hacia la difusión de cifras que no reflejan los resultados de la gestión.

Entre los ejemplos mencionados aparecen la inflación mayorista, que habría comenzado con cero poco antes de volver a empezar con tres; la demora entre la supuesta emisión cero y la baja de los precios; y la evolución de las jubilaciones, que, según el texto, no le ganaron a la inflación pese a las afirmaciones oficiales. También se cuestionan las cifras de crecimiento del PBI y de creación de empleo formal.

El análisis agrega que los ingresos de los trabajadores informales tampoco habrían aumentado por encima de la inflación, dado que el paso a la informalidad implica, según plantea, una caída real de los ingresos. Como ejemplo de una cifra repetida en el debate público, señala la afirmación de que el Gobierno recibió una inflación del 300 por ciento y la redujo al 30 por ciento. El texto sostiene que la inflación acumulada durante los primeros diez y once meses de 2023 no alcanzó la mitad de ese valor.

La disputa por los datos y el debate económico

El argumento central es que el uso de cifras cuestionadas no solo puede confundir sobre la marcha de la economía, sino también debilitar las condiciones para una discusión racional. La información económica suele apoyarse en indicadores, como las variaciones del mercado laboral; si esos datos dejan de funcionar como referencias compartidas, se vuelve más difícil contrastar las distintas interpretaciones de la realidad.

En esa perspectiva, la degradación de las estadísticas contribuiría a instalar un escenario de posverdad, en el que los números se convierten en herramientas discursivas. El problema, plantea el análisis, no se limita a discutir una cifra puntual, sino que alcanza la posibilidad misma de verificar afirmaciones sobre la economía.

Inflación e ingresos: el cuestionamiento a la estabilidad

El texto afirma que la mayoría de los trabajadores tiene hoy un poder adquisitivo inferior al de hace tres años y que las condiciones de vida de los asalariados empeoraron. Vincula ese deterioro con los indicadores de consumo y con el escenario recesivo.

También cuestiona la caracterización de la estabilidad macroeconómica como un logro del Gobierno. Según el análisis, la inflación interanual de octubre fue del 33 por ciento, pese a que considera subvaluada la medición del Indec y cuestiona la canasta utilizada por el organismo. El artículo sostiene que, excluida Venezuela, la Argentina tenía la inflación más alta del continente.

En ese marco, plantea que el endeudamiento externo, el deterioro del mercado de trabajo y la recesión no se tradujeron en una estabilización consolidada. Además, sostiene que un eventual nuevo gobierno debería avanzar en un plan de estabilización y una reestructuración de la deuda. Vincula esa perspectiva con un riesgo país en niveles asociados al default y con la falta de recuperación de la inversión.

La inversión cayó pese al impulso del RIGI

El análisis identifica la inversión como una variable clave para evaluar la evolución futura de la economía. En ese contexto, señala que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue una de las principales políticas económicas de la administración libertaria y que, de acuerdo con la expectativa oficial descrita, debía favorecer un aumento de los proyectos de inversión.

Sin embargo, los indicadores citados muestran un retroceso. Entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2026, último dato disponible en el texto, la inversión pasó de representar el 18,4 por ciento del PBI al 15,5 por ciento, una caída de 2,9 puntos porcentuales.

Además, la inversión real, medida a través de la formación bruta de capital fijo, registró una baja interanual del 11,1 por ciento en el segundo trimestre de 2026. El dato contrasta con las expectativas de un auge inversor asociadas al RIGI y se suma al cuadro de recesión, ingresos deteriorados e inflación persistente que describe el análisis.