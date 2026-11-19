Los alquileres aumentaron más del doble que la inflación desde noviembre de 2023, según datos del INDEC. Un informe detectó que quienes alquilan trabajan más horas, viven en casas más chicas y afrontan mayores niveles de pobreza que los propietarios.

La suba de los alquileres no solo golpea los ingresos de los hogares: también profundiza la desigualdad en las condiciones de vida. Un informe de Inquilinos Agrupados señala que quienes alquilan trabajan más horas que los propietarios, viven en viviendas más chicas y registran niveles de pobreza más altos.

El presidente Javier Milei presentó la derogación de la Ley de Alquileres como un ejemplo de los beneficios de la desregulación. Durante la última cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, afirmó que el mercado se cuadruplicó y que los precios bajaron un 40% en términos reales. Sin embargo, los datos oficiales muestran que, desde noviembre de 2023, los alquileres aumentaron más del doble que la inflación en todas las regiones.

Los datos del INDEC sobre el precio de los alquileres

Según el informe Alquilar ya no es una etapa, es para siempre, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 el índice de alquiler de vivienda del INDEC subió entre 757,4% en el Gran Buenos Aires y 869,4% en el Noreste. En el mismo período, el nivel general de precios aumentó entre 319,5% y 344,3%, con una variación de 336% para el total del país.

Durante 2025, los alquileres avanzaron entre 71% y 120%, frente a una inflación de entre 29% y 33%. En los últimos 12 meses del período analizado, subieron entre 43% y 73%, mientras que la inflación fue del 33,5%. El reporte sostiene que el costo real de alquilar llegó así a su máximo en todo el país.

El documento plantea que alquilar dejó de ser una etapa transitoria para convertirse en la forma de acceso a la vivienda de una proporción creciente de la población. El aumento de los precios por encima de la inflación y los salarios, agrega, deterioró la accesibilidad incluso para personas con empleo formal.

Más hogares alquilan y la tendencia alcanza a adultos de 35 a 44 años

El análisis se basó en datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y abarcó la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Patagonia, regiones que reúnen a ocho de cada diez inquilinos del país. En el primer semestre de 2026, alquilaban 1,77 millones de hogares en las ciudades relevadas, equivalentes al 83% del total de hogares inquilinos registrados por el organismo.

En CABA alquila más de uno de cada tres hogares; en Córdoba y la Patagonia, uno de cada cuatro; y en Santa Fe, más de uno de cada cinco. En las ciudades bonaerenses representa el 17,6%, aunque allí son 872.000 hogares, casi la mitad de los inquilinos de las zonas estudiadas.

La proporción de hogares inquilinos también creció entre las personas de 35 a 44 años. En la Ciudad de Buenos Aires pasó del 28,2% al 54%. En la Patagonia aumentó del 23,3% al 36,4%; en Santa Fe, del 17,9% al 26,8%; y en la provincia de Buenos Aires, del 17,5% al 25,7%.

Los inquilinos trabajan más horas y viven en casas más chicas

La comparación entre hogares inquilinos y propietarios mostró que, en todas las regiones analizadas, quienes alquilan trabajan más horas y viven en viviendas de menor tamaño. El informe también registró un mayor recurso a préstamos bancarios y de entidades financieras entre los inquilinos.

La diferencia de horas trabajadas frente a los propietarios va de 1,8 a 3,8 por semana, según la zona. En la provincia de Buenos Aires y Santa Fe es de 1,8 horas; en Córdoba llega a 3,7 y en la Patagonia, a 3,8. En el promedio de las cinco regiones, los inquilinos trabajan 39,6 horas semanales, frente a 37,4 horas de quienes son dueños de su vivienda.

La brecha es mayor al comparar a los inquilinos con los hogares que reciben ingresos por alquilar una propiedad: los primeros trabajan entre 7 y 15 horas más por semana. En CABA, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Patagonia, la mediana mensual de los ingresos por alquiler equivale a entre 72 y 75 horas de trabajo de un inquilino de la misma zona, casi dos semanas de jornada completa.

La pobreza entre inquilinos supera a la de los propietarios

El informe también expuso una marcada diferencia en los niveles de pobreza. En la Ciudad de Buenos Aires, alcanza al 16,5% de las personas que alquilan, más del triple que entre los propietarios, donde se ubica en el 5,4%.

Para el resto del país, el documento advirtió que la medición oficial subestima la pobreza. En conjunto, los datos muestran que el acceso a una vivienda propia o alquilada se convirtió en un factor cada vez más determinante de la desigualdad social.