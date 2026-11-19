Por Hermes 19 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 5 min de lectura

La moneda brasileña perdió 16% de su valor frente al dólar y volvió más accesibles los viajes al país vecino. El movimiento anticipa presión sobre el turismo y el comercio bilateral, mientras en la costa atlántica advierten que tienen poco margen para competir.

La devaluación del real brasileño ya empieza a sentirse en la Argentina: la demanda de viajes a Brasil creció hasta un 200% por el abaratamiento de los costos, mientras los destinos de la costa atlántica bonaerense quedaron relativamente más caros para las vacaciones de verano.

Después de la reelección de Lula, el 26 de octubre, el real pasó de 4,96 a 5,78 por dólar, una suba del 16% en pocas semanas. En términos prácticos, mientras el mes pasado se necesitaban más de 300 pesos para comprar un real, ahora hacen falta menos de 270.

Brasil gana terreno entre los destinos elegidos para el verano

El llamado efecto Lula 4 sumó presión sobre el ancla cambiaria argentina y favoreció la consolidación de Brasil como el destino preferido de los argentinos para el verano. En lo que va de 2026, el país concentró el 30% del turismo emisivo argentino, con 2,5 millones de viajes.

Río de Janeiro y Florianópolis siguen entre las opciones más elegidas, aunque el Nordeste registra una expansión marcada. Recife, el destino con mayor crecimiento dentro del top cinco internacional, junto con Maceió y Natal, tuvo incrementos superiores al 200%, según datos de Despegar.

También aumentaron las búsquedas para Maragogi, con un 80%; Praia da Pipa, con un 67%; y Fortaleza, con un 56%. Entre los destinos tradicionales, Balneário Camboriú avanzó un 112% y Búzios, un 75%. Además, casi el 53% de la demanda hacia Brasil corresponde a paquetes turísticos.

Paquetes turísticos y destinos nacionales en alza

“Esta tendencia también se reflejó en la última edición de Cyber Monday, donde Brasil fue el gran protagonista de las ventas internacionales y las operaciones en dólares alcanzaron el 46% del total, impulsadas por opciones de financiación”, dijo Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

En el mercado local también se mantiene el interés por escapadas y destinos de costa. Mar del Plata registró un crecimiento del 100% en la demanda; Mendoza, del 88%; Córdoba y Salta, del 42% cada una; e Iguazú, del 25%. Buenos Aires también figura entre las opciones, mientras Bariloche continúa firme entre los destinos más elegidos.

El real llegó este miércoles a su cotización más alta desde abril de 2025. Al mismo tiempo, la bolsa brasileña acumula una caída del 18% desde las elecciones, en un contexto de dudas sobre el rumbo que tomará Lula para reducir el déficit fiscal y la deuda pública. El mandatario todavía no definió su gabinete.

El tipo de cambio y el impacto en el comercio bilateral

En los últimos días, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyeron la suba de la inflación y del riesgo país al “shock” de la guerra en Medio Oriente y al aumento de las tasas en Estados Unidos. Sin embargo, no se pronunciaron sobre la devaluación brasileña, un factor que preocupa a economistas y al mercado.

Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Un salto del tipo de cambio en el país vecino encarece las exportaciones argentinas, abarata los productos brasileños y estimula los viajes al exterior. El resultado puede ser un mayor déficit comercial bilateral y una salida más pronunciada de dólares.

El Banco Central respondió al shock cambiario con menores compras de reservas y dejó deslizar el dólar apenas un 2% desde el triunfo de Lula. Si el real pierde valor y el peso no acompaña ese movimiento, el alojamiento, las comidas y otros servicios en Brasil se abaratan para los turistas argentinos.

El turismo emisivo y la salida de dólares

Según Analytica, los viajes a Brasil bajaron un 13,1% interanual entre enero y agosto, en línea con la caída del turismo emisivo en general. Aun así, fue el segundo registro más alto de la serie para ese período, detrás de 2025. El total de viajes al exterior, en cambio, quedó por debajo de los niveles de 2017 y 2018.

“Para el turista, Brasil ya está un 11,4% más barato que entre enero y febrero de 2025 y un 17% más barato que en el mismo período de este año”, estimó Claudio Caprarulo, director de Analytica.

La cuenta de viajes de la balanza de pagos continúa en terreno deficitario. Durante el primer semestre de 2026, el rojo se redujo un 12,9% interanual, pero la salida neta llegó a 4.461 millones de dólares. Fue el cuarto mayor registro en moneda constante para un primer semestre desde el inicio de la serie, en 2006. La presión se concentra en la temporada de verano.

Hoteles y fábricas advierten por la competitividad

Desde el sector hotelero argentino señalaron que hay poco margen para responder a la competencia de Brasil. “Las actualizaciones de valores están por debajo de la inflación, así que no hay mucho margen para reaccionar”, afirmó Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, que reúne a establecimientos de cuatro y cinco estrellas.

En la industria fabril consideran que el shock cambiario brasileño “complica” las exportaciones. Brasil es el principal destino de las manufacturas argentinas, que cuentan con arancel cero en el Mercosur. En los últimos cinco años, cuatro de cada diez exportaciones a ese país fueron automóviles.

El economista de FIEL Fernando Navajas analizó junto con Daniel Heymann la interdependencia entre ambos países durante los años noventa. En esos trabajos concluyeron que existía integración comercial, pero no financiera, y que los flujos estaban determinados por el nivel de actividad y la demanda interna de cada país.

“No espero que una devaluación del 16% tenga un efecto muy importante en la balanza comercial, China te debilita los efectos bilaterales”, dijo Navajas. También sostuvo que “quizás pueda haber un efecto adelantamiento de compra de pasajes ante la posibilidad de que el dólar suba”.

Otros especialistas estiman que un real cercano a seis por dólar puede profundizar el desequilibrio comercial y abaratar las vacaciones de los argentinos en Brasil. Sin embargo, consideran que el impacto dependerá, sobre todo, del rumbo que adopte Lula para bajar las tasas, una definición que todavía está pendiente.

“Un plan heterodoxo en Brasil sería lo más desventajoso para la actividad y el turismo y muy malo para la provincia de Buenos Aires, que depende de exportarle a ese país”, advirtió Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral.