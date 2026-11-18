Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 3 min de lectura

El ministro defendió el rumbo económico de Javier Milei y pidió respaldo empresarial de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En paralelo, el contado con liquidación superó los 1.700 pesos y el dólar oficial avanzó cinco pesos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa del Gobierno de Javier Milei y cuestionó al peronismo durante una exposición ante empresarios. Mientras pidió respaldar el rumbo económico oficial en las elecciones presidenciales de 2027, las cotizaciones del dólar registraron nuevas subas: el contado con liquidación superó los 1.700 pesos y el oficial aumentó cinco pesos en el Banco Nación.

El titular del Palacio de Hacienda habló en el Summit El país que se viene, organizado por Somos Pymes. Allí tomó una consigna histórica del peronismo para criticar a la oposición, en referencia a un encuentro de dirigentes realizado el martes en San Fernando por el Día de la Militancia.

“Vivimos décadas combatiendo al capital. Debe haber pocas cosas más estúpidas que combatir al capital y además cantarlo”, sostuvo Caputo.

Caputo defendió la inversión privada y el rumbo económico

El ministro planteó que esa concepción política fue un obstáculo para el desarrollo económico argentino y sostuvo que el país necesita cambiar su relación con los inversores privados. “Hay países que lejos de combatir al capital lo seducen. Y si hay algo que no es el capital, es tonto. Entonces si vos lo combatís se va”, afirmó.

Según su argumento, la salida de inversiones reduce las posibilidades de financiamiento y limita la capacidad de las empresas para ampliar su producción, con efectos sobre la actividad económica. Durante la exposición también reconoció dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, como el acceso al financiamiento, los costos elevados y los problemas para sostener sus niveles de actividad.

La defensa del programa tuvo, además, un componente electoral. Caputo dijo que la Argentina debe ratificar el rumbo de la administración de Milei en los comicios presidenciales del año próximo y presentó esa continuidad como una señal para los actores económicos locales y los mercados internacionales.

“El año que viene es importante revalidar acá y ante el mundo que queremos ser un país serio”, afirmó.

Dólar hoy: las cotizaciones del mercado cambiario

En la jornada del miércoles, el dólar oficial minorista se ubicó en 1.580 pesos para la venta en el Banco Nación, con una suba de cinco pesos respecto del cierre anterior. El tipo de cambio mayorista llegó a 1.557 pesos.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP operó a 1.607,51 pesos y el contado con liquidación alcanzó los 1.712 pesos. El dólar blue se negoció a 1.610 pesos para la venta, mientras que el dólar tarjeta llegó a 2.054 pesos.

La brecha entre los distintos valores volvió a mostrar las tensiones del esquema cambiario. El contado con liquidación, utilizado para canalizar divisas al exterior mediante operaciones financieras, se ubicó 132 pesos por encima del dólar oficial del Banco Nación.

Reservas, cepo y debate sobre el valor del peso

La estrategia oficial busca sostener las expectativas de los inversores, evitar movimientos bruscos del tipo de cambio y conseguir las divisas necesarias para afrontar los compromisos externos. En ese contexto, la acumulación de reservas continúa entre los puntos sensibles de la política económica.

La discusión también abarca el nivel del peso, la disponibilidad de dólares para la economía y la capacidad del Gobierno para mantener el esquema cambiario sin una corrección. El martes, el exministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó el diagnóstico oficial sobre el valor de la moneda.

Cavallo sostuvo que el Gobierno se equivoca al afirmar que el peso no está sobrevaluado, aunque consideró que esa situación no exige necesariamente una devaluación. Como alternativa, propuso eliminar las restricciones que todavía afectan distintas operaciones cambiarias.