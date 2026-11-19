Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El Banco Central fijó en $1.976,68 el límite superior de la banda cambiaria para el viernes 20 de noviembre de 2026. El valor es una referencia y no significa que el dólar mayorista vaya a alcanzar ese precio.

El dólar oficial mayorista tendrá un valor máximo de referencia de $1.976,68 el viernes 20 de noviembre de 2026, según el límite superior de la banda cambiaria publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Ese monto establece hasta dónde puede avanzar la cotización dentro del esquema vigente, pero no implica que el dólar vaya a llegar a ese precio durante la jornada. El techo se actualiza diariamente y continuará subiendo durante noviembre.

Dólar: cuánto será el techo de la banda el viernes

El límite superior previsto para el viernes será de $1.976,68, frente a los $1.974,20 establecidos para el miércoles 18. La diferencia entre ambos valores es de $2,48.

El avance entre esas jornadas será gradual, con un incremento diario de $1,24. El valor del viernes representa el máximo del corredor cambiario para esa fecha, no una proyección del precio al que efectivamente operará el dólar mayorista.

Qué significa el techo de la banda cambiaria

El régimen de bandas fija un piso y un techo para la cotización del dólar oficial mayorista. Mientras el tipo de cambio permanezca dentro de ese corredor, su precio depende principalmente de las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Por eso, los $1.976,68 son un límite superior de referencia. La divisa puede cotizar por debajo de ese nivel durante toda la jornada, sin alcanzar el máximo establecido.

Cómo se actualizan los límites del dólar

Los límites de la banda cambiaria se ajustan según el mecanismo vigente, vinculado con la evolución de la inflación. Desde enero de 2026, la actualización toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

De ese modo, la inflación de septiembre determina el ajuste de los límites durante noviembre, mientras que el dato de octubre se utiliza para calcular el recorrido correspondiente a diciembre. La actualización del techo no significa que el dólar mayorista deba acompañar necesariamente ese movimiento.

Cómo comprar dólares por los canales digitales del Banco Nación

Quienes tengan una cuenta habilitada en dólares en el Banco Nación y cumplan las condiciones para operar pueden comprar moneda extranjera a través del home banking o de la aplicación de la entidad. Deben ingresar a la opción de compra y venta de dólares, seleccionar la cuenta en pesos, indicar el monto y confirmar la operación.

Una vez concretada la transacción, los pesos se debitan de la cuenta elegida y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en moneda extranjera del mismo titular. Se aplica el tipo de cambio vendedor vigente en el Banco Nación al momento de la compra, que puede diferir del dólar mayorista y del techo de la banda cambiaria.