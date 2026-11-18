Jujuy, Entre Ríos y Catamarca lideraron las subas mensuales de la canasta, mientras que Misiones, Formosa y Chaco registraron los mayores aumentos interanuales. El peso de la compra sobre los ingresos familiares fue más alto en el norte que en la Patagonia.

El costo de los alimentos volvió a mostrar fuertes diferencias entre las provincias durante octubre. Según el Índice Changuito Federal, Jujuy, Entre Ríos y Catamarca encabezaron las subas mensuales, mientras que Misiones, Formosa y Chaco tuvieron los mayores incrementos interanuales. El relevamiento también expuso una brecha regional: llenar el changuito representa una carga mayor sobre los ingresos de los hogares del norte que sobre los de la Patagonia.

La medición fue elaborada por la consultora Analytica a partir de precios online de supermercados. Compara una selección de alimentos y bebidas para una familia de dos adultos y dos menores, con los mismos productos, marcas y cantidades por envase en todas las jurisdicciones.

El informe señala que el costo de la compra está atravesado por diferencias coyunturales y estructurales, entre ellas las vinculadas con la logística, además de un alto componente especulativo. También advierte que el precio nominal de la canasta no determina por sí solo cuánto pesa sobre cada hogar: para esa comparación, los ingresos familiares son un factor central.

Las provincias con mayores aumentos mensuales en octubre

Jujuy registró la mayor suba mensual, con 3,7 por ciento. Le siguieron Entre Ríos, con 3,5 por ciento, y Catamarca, con 3,3 por ciento. Mendoza tuvo un aumento del 3,1 por ciento; La Rioja, del 3 por ciento; Santiago del Estero, del 2,9 por ciento, y Tucumán, del 2,7 por ciento.

Santa Fe anotó una variación del 2 por ciento, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y Salta registraron subas del 1,8 por ciento. En cambio, el costo de la canasta bajó en algunas provincias: la mayor reducción se observó en Santa Cruz, con 0,9 por ciento, seguida por Córdoba, con 0,4 por ciento, y Chubut, con 0,3 por ciento.

El aumento interanual se concentró en el norte argentino

La comparación con el mismo período del año anterior mostró los incrementos más altos en el Noreste argentino. Misiones encabezó el ranking con una suba del 32,4 por ciento; Formosa quedó en segundo lugar, con 32,1 por ciento, y Chaco, en tercero, con 31,5 por ciento. Jujuy registró un aumento del 31,2 por ciento y Santiago del Estero, del 30,6 por ciento.

También superaron el 30 por ciento el resto de la provincia de Buenos Aires, con 30,2 por ciento, y Salta, con 30 por ciento. Corrientes acumuló una suba del 29,9 por ciento; la Ciudad de Buenos Aires, del 29,8 por ciento, y Córdoba y Neuquén, del 29,5 por ciento. Las variaciones más bajas se registraron en San Luis, con 23 por ciento; Mendoza, con 24,7 por ciento, y Córdoba, con 25,4 por ciento.

Cebolla, papa y caldo: los productos con fuertes subas

La cebolla volvió a destacarse entre los productos que más impulsaron el costo de la canasta. En la mayoría de las provincias aumentó entre 20 y 50 por ciento, aunque hubo variaciones superiores. La Rioja registró la mayor suba, con 73,3 por ciento, seguida por Chaco, con 61,1 por ciento.

Los movimientos más moderados de la cebolla se observaron en La Pampa, con 3,2 por ciento; Chubut, con 15,8 por ciento, y Santa Cruz, con 19,9 por ciento. La diferencia entre provincias muestra la disparidad que puede tener el precio de un mismo producto según el lugar donde se comercializa.

La papa también tuvo incrementos importantes, aunque con otra distribución territorial. Las subas más altas fueron las de Corrientes, con 38,6 por ciento; Santiago del Estero, con 34,4 por ciento, y Santa Fe, con 32,2 por ciento. En San Luis el aumento fue del 5 por ciento y en Formosa, del 2,2 por ciento.

Los aumentos de caldos, gelatina y hamburguesas

El caldo subió en todas las provincias. En la mayoría, las variaciones se ubicaron entre el 2 y el 5 por ciento, pero alcanzaron el 11,1 por ciento en La Rioja y el 9 por ciento en San Luis. La gelatina en polvo también aumentó en todas las jurisdicciones: Salta tuvo la mayor suba, con 12,6 por ciento, seguida por San Juan, con 11,9 por ciento, y Catamarca, con 10,9 por ciento.

En el caso de las hamburguesas, los incrementos se ubicaron mayoritariamente entre el 1 y el 6 por ciento. La Rioja volvió a superar ese rango, con una suba del 7,5 por ciento, seguida por San Luis, con 6,6 por ciento. En La Pampa el aumento fue del 0,8 por ciento y en Neuquén, del 0,1 por ciento; en Chubut, en cambio, el precio bajó 0,1 por ciento.

El peso del changuito sobre los salarios cambia según la región

Las provincias donde la canasta tiene un mayor precio nominal no son necesariamente las que soportan la carga más alta en relación con los ingresos familiares. La Patagonia concentra los valores nominales más elevados, pero también cuenta con salarios promedio superiores a los de otras regiones, lo que modifica la comparación cuando se mide cuánto representa la compra mensual sobre los ingresos.

En contraste, el informe señala que el changuito tiene un peso relativo mayor en los hogares del norte argentino. Así, la comparación entre precios y salarios muestra que el impacto de la canasta no depende únicamente de cuánto cuesta, sino también de la capacidad de ingreso de cada región.