Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 2 min de lectura

Los haberes tendrán un aumento del 2,17% y se pagará la segunda cuota del aguinaldo. Quienes cobran la mínima recibirán $750.695,03, con el bono de $70.000 incluido.

Las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán en diciembre de 2026 un aumento del 2,17%, de acuerdo con la actualización por inflación. Además, se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos.

Con el aumento, el bono y el aguinaldo, quienes cobran la jubilación mínima recibirán $750.695,03. Para los titulares de la jubilación máxima, el total informado para el mes será de $4.650.433,07.

Jubilación mínima de ANSES en diciembre de 2026

El incremento del 2,17% llevará el haber mínimo a $453.796,69. A ese monto se sumarán el bono completo y un aguinaldo de $226.898,34, equivalente al 50% del haber previsional.

La liquidación de diciembre para quienes cobran la mínima quedará integrada por los siguientes conceptos:

Jubilación mínima: $453.796,69 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Aguinaldo: $226.898,34 .

. Total a cobrar: $750.695,03.

El bono permanece sin cambios desde marzo de 2024 y no se incluye en el cálculo del aguinaldo. Por eso, el SAC se determina sobre el haber previsional, sin sumar el refuerzo extraordinario.

Bono de $70.000: quiénes pueden cobrarlo

El bono previsional de $70.000 está destinado principalmente a jubilados y pensionados con los ingresos más bajos. Se acredita automáticamente junto con los haberes, por lo que no es necesario realizar un trámite.

Reciben el monto completo quienes cobran la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinadas Pensiones No Contributivas (PNC). Quienes tienen un haber superior a la mínima pueden acceder a un refuerzo proporcional, hasta alcanzar el límite establecido.

En diciembre, ese tope de referencia será de $523.796,69, equivalente a la jubilación mínima más el bono completo. Así, quienes perciban más de $453.796,69 y menos de $523.796,69 recibirán un refuerzo reducido para completar el límite. Los haberes que superen ese monto no accederán al bono.

Aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados

ANSES pagará en diciembre la segunda cuota del SAC. El aguinaldo equivale al 50% del mayor haber mensual del semestre y se calcula sin incluir el bono extraordinario. Para quienes cobraron la prestación durante todo el semestre, el haber de diciembre será la referencia para determinar el monto.

El aguinaldo será de $226.898,34 para quienes cobran la mínima y de $1.526.811,02 para los titulares de la jubilación máxima. En el caso de la PUAM, alcanzará los $181.518,65, mientras que para las PNC por invalidez o vejez será de $158.828,84.

Por qué las jubilaciones aumentan un 2,17%

La suba responde al mecanismo de movilidad mensual, que ajusta los haberes según la inflación informada por el INDEC, con dos meses de rezago. En octubre, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación del 2,2%; el porcentaje aplicado a las prestaciones es del 2,17%, calculado con dos decimales.

El mecanismo alcanza a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales administradas por ANSES. Los importes informados corresponden a los valores previstos para diciembre, antes de los descuentos que puedan aplicarse en cada caso.