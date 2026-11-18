Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 1:00 p. m. · 2 min de lectura

El índice mayorista acumuló un alza de 24,8% en lo que va de 2026 y de 29,8% interanual. Los productos refinados del petróleo y el petróleo crudo y gas explicaron cerca de la mitad del aumento mensual.

Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en octubre, de acuerdo con el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) difundido por el INDEC. Con este resultado, el indicador acumuló una suba de 24,8% en lo que va de 2026 y de 29,8% en los últimos doce meses.

El avance estuvo impulsado principalmente por los combustibles. La variación mayorista quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó un 2,2% en octubre, su nivel más alto desde abril. En septiembre, en cambio, el IPIM había subido 3,2%, frente al 1,9% de la inflación minorista.

Combustibles y energía explicaron casi la mitad de la suba

Los productos refinados del petróleo aumentaron 4,6% en octubre y aportaron 0,58 puntos porcentuales a la variación total de 1,58% del IPIM. El petróleo crudo y el gas, por su parte, subieron 1,8% y sumaron otros 0,19 puntos. En conjunto, los rubros energéticos explicaron cerca del 49% del alza mayorista.

Entre los demás sectores con mayor incidencia se ubicaron las sustancias y productos químicos, con una suba mensual de 2,2% y un aporte de 0,21 puntos, y los vehículos automotores, carrocerías y repuestos, que avanzaron 1,3% y contribuyeron con 0,08 puntos.

En la comparación interanual, el petróleo crudo y el gas acumularon un aumento de 73,3%. Los productos refinados del petróleo subieron 54,8% y la energía eléctrica, 53,1%, todos por encima del promedio general del IPIM.

Alimentos e importados, por debajo del promedio

Los rubros de consumo masivo registraron incrementos más moderados en el canal mayorista. Alimentos y bebidas subieron 0,5% en el mes y 23,6% interanual, mientras que los productos agropecuarios avanzaron 0,6% mensual.

La energía eléctrica no tuvo variación en octubre. También hubo bajas en máquinas y equipos, con una caída de 0,1%, y en productos pesqueros, que retrocedieron 0,3%.

Los productos importados aumentaron 0,9%, menos que los nacionales, que subieron 1,6%. En doce meses, los importados acumularon un alza de 14,4%, frente al 31% de los bienes locales.

Qué mostraron los otros índices mayoristas del INDEC

El INDEC también informó los otros dos indicadores del sistema de precios mayoristas, que excluyen el efecto de los impuestos. El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) avanzó 1,5% mensual, acumuló 24% en el año y registró una suba interanual de 28,3%.

El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también aumentó 1,5% en octubre. Su variación acumulada en 2026 fue de 24,5% y la interanual, de 29,2%. Dentro de este indicador, los productos primarios subieron 0,6%, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 1,9%.