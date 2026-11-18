En una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el exministro comparó la convertibilidad con el plan de Javier Milei. Sostuvo que el Gobierno debe liberar el cepo para todas las actividades y advirtió sobre el riesgo de que la situación económica se deteriore antes de las elecciones.

Domingo Cavallo visitó la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para analizar la convertibilidad y compararla con el plan económico de Javier Milei. Casi tres décadas después de haber sido cuestionado en esa casa de estudios por el tipo de cambio fijo, el exministro sostuvo que el Gobierno se equivoca al afirmar que el peso no está sobrevaluado.

En la conversación con el economista Federico Poli, director del Consejo Académico de la UIA, Cavallo advirtió que, si el Ejecutivo no adopta “medidas adecuadas”, corre el riesgo de que “antes de las elecciones se destartale todo”. Entre los presentes estuvo Martín Rappallini.

Cavallo cuestionó el dólar y reclamó levantar el cepo

El exfuncionario consideró que el argumento oficial sobre el valor de la moneda es equivocado. “Es equivocado el argumento actual del Gobierno de que la moneda no está sobrevaluada”, afirmó. También descartó que una devaluación sea la respuesta: “No tiene sentido en pensar en una devaluación para encaminar la situación económica, es equivocada”.

Cavallo aclaró que su objeción no se basa en la necesidad de un tipo de cambio más alto, sino en la falta de convertibilidad. “Es equivocada no porque haga falta un tipo de cambio más alto sino porque tenemos una moneda inconvertible que hace que el tipo de cambio no es uno de equilibrio que pueda hacer funcionar un mercado con precios conducentes al crecimiento de la economía”.

En ese marco, insistió en que el foco debe estar en el régimen cambiario y no en una devaluación. “no es tema de devaluar o no devaluar sino que lo que tienen que hacer ahora es remover totalmente el cepo para todas las actividades, que los exportadores dispongan de las divisas”.

El sesgo antiexportador y el reconocimiento al Gobierno

El exministro también advirtió que la economía necesita reducir las trabas a las exportaciones. “si no se pone un gran énfasis en eliminar el sesgo antiexportador de la economía no habrá una buena perfomance exportadora”, señaló. Para este año se espera un récord de saldo comercial y de exportaciones.

Pese a sus críticas cambiarias, Cavallo respaldó el objetivo oficial de alcanzar el equilibrio fiscal y destacó la importancia de controlar el gasto público. “Una experiencia de los 90 de la convertibilidad que es importante es que para que el déficit fiscal se mantenga baja es fundamental monitorear el gasto público el déficit. En ese sentido la insistencia de Milei en eliminar el déficit fiscal es correcta”, expresó.

La experiencia de la convertibilidad en la UBA

Durante la disertación, Cavallo repasó los orígenes de la convertibilidad. También participó Horacio Tomás Liendo, quien fue su secretario de Legal y Técnica y publicó recientemente un libro con una propuesta de reforma monetaria.

Al referirse a las diferencias con el escenario actual, Cavallo sostuvo: “Hoy no tenemos un moneda convertible”. Además, afirmó que la convertibilidad contribuyó a que el clima de época impulsara las reformas y mencionó entre sus logros la reducción del sesgo antiexportador de la industria y de las retenciones.