El Gobierno intenta sostener la confianza inversora y las expectativas de reelección, mientras caen activos argentinos y crece la presión cambiaria. El riesgo país cerró en 854 puntos básicos y analistas vinculan su suba con la actividad y el escenario político de 2027.

En 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo era ministro de Finanzas y advirtió que los inversores se alejaban de la Argentina. Cuando la corrida sobre el peso se intensificó, en abril aconsejó acudir al FMI para facilitar el regreso del país a los mercados. Su temor, entonces, era quedarse sin financiamiento.

Ocho años después, como ministro de Economía de Javier Milei, Caputo mantiene el foco en conseguir recursos y detectar las preocupaciones del mercado. Ahora busca fortalecer el programa económico y sostener las expectativas sobre una eventual reelección presidencial en 2027. Si esa posibilidad se debilita y crece la chance de un triunfo opositor, la estabilidad podría verse afectada, incluso con superávit gemelos y más reservas.

Caputo y Milei buscan sostener la confianza del mercado

El ministro intenta instalar una creencia colectiva que influya en las decisiones de personas e inversores y ayude a recuperar los precios de bonos y acciones, que vienen golpeados. Sin embargo, el riesgo país cerró el martes en 854 puntos básicos, el mismo nivel que una semana antes.

En sus declaraciones del lunes, Caputo sostuvo que el ritmo de crecimiento no determina necesariamente las posibilidades electorales del oficialismo. También cuestionó la idea de que una expansión de apenas 1% o 2% favorezca a la oposición, una hipótesis planteada por economistas como Ricardo Arriazu y Domingo Cavallo. “Hay un cambio. No veo escenario en que en su mayoría la gente vota kirchnerismo”.

El eje, según este planteo, está en las expectativas y la confianza más que en la evolución inmediata de las variables económicas. En julio, después de presentar el programa financiero para 2027, José Luis Daza, segundo de Caputo, había destacado señales de recuperación y difundido una evaluación de Moody's sobre el respaldo social a la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica.

La aceptación social del programa económico, bajo presión

La agencia había señalado: “La creciente aceptación social de la disciplina fiscal, un apoyo político cada vez más amplio a la estabilidad macroeconómica y la creciente importancia económica de las grandes inversiones en minería y energía sugieren que los futuros gobiernos tendrán incentivos más fuertes para preservar el actual marco”.

Desde julio, sin embargo, esa aceptación social quedó en duda. El propio Caputo reconoció el lunes que “está claro que el camino es éste, lo que no quiere decir que esto sea claro para todo el mundo”. En un país donde los cambios de expectativas pueden ser rápidos, la falta de resultados y de mejoras materiales puede dificultar la defensa electoral de las reformas y deteriorar la confianza.

En ese contexto, Milei y Caputo afirmaron por separado, con un día de diferencia, que el Gobierno ganará en primera vuelta en 2027. La intención es contrarrestar las expectativas negativas. A la vez, el intento oficial de eliminar las PASO alimenta el debate sobre si la política económica está enfocada en cubrirse frente a un eventual shock político o en impulsar el crecimiento y el empleo.

Bonos, acciones y señales de salida de capitales

El mercado podría anticipar su rechazo al programa antes de las primarias, como ocurrió en 2019, cuando una encuesta modificó las expectativas sobre el plan de Macri. Milei y Caputo buscan evitar que se consolide una dinámica en la que el deterioro económico reduzca las chances del Gobierno y la pérdida de respaldo político, a su vez, empeore las perspectivas económicas: una profecía autocumplida.

La salida de posiciones argentinas se refleja, entre otros casos, en la acción de YPF. En lo que va del año, sube apenas 0,8%, pese a que el petróleo aumentó cerca de 60%. Las principales petroleras del mundo avanzan alrededor de 40%. “Hay un desarme de las posiciones argentina en un contexto donde hay oportunidades afuera”, afirmó Juan José Vázquez, jefe de Research de Cohen Aliados.

Los bonos también muestran rendimientos elevados. Un título AO27 emitido por Caputo, con vencimiento tres días después de la primera vuelta electoral, paga una tasa mensual equivalente a 6% anual y rinde 9,7%. Un AO28, que vence el 31 de octubre de 2028, ofrece un rendimiento de 18,2%.

Riesgo país y brecha cambiaria, entre las alertas

La caída del Nasdaq también abrió oportunidades en acciones tecnológicas: Nvidia podía comprarse a un precio un tercio inferior al de semanas atrás y a menos de diez veces su relación precio/ganancia, con sus existencias vendidas a futuro. El martes, la compañía cerró en alza tras presentar una mejora en sus balances.

“Los balances de las firmas argentinas vienen muy bien pero la tasa que los inversores descuentan para recuperar la plata si no gana Milei es mayor”, señaló Vázquez. Para el economista Fernando Marull, 300 puntos básicos de los 500 que subió el riesgo país desde julio se explican por la caída de la actividad y la menor probabilidad de una victoria de Milei en 2027.

Gabriel Caamaño, economista de Outlier, advirtió sobre una brecha de 10% entre el dólar mayorista y el contado con liquidación. “Hay más presión”, sostuvo. En el mercado no descartan una intervención durante la jornada del martes y también observan una mayor demanda para salir de activos argentinos. Con superávit gemelos, más reservas y términos de intercambio en niveles récord, la ampliación de la brecha se suma a las señales de tensión.