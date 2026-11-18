Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El vicepresidente del BCRA advirtió que devaluar y reducir las tasas puede deteriorar salarios y ahorros sin resolver los obstáculos al crecimiento. También defendió la política monetaria y señaló el peso de los impuestos en el costo del crédito.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, cuestionó las propuestas de devaluar y bajar las tasas de interés para impulsar la economía. Sostuvo que esas medidas, aplicadas de manera recurrente en la Argentina, deterioraron los salarios y los ahorros sin solucionar los problemas que frenan el crecimiento.

“Lejos de ser balas de plata, en Argentina han probado ser salvavidas de plomo para la economía, para el empleo y para la productividad”, afirmó al cerrar las jornadas del organismo en el Palacio Libertad.

Werning rechazó devaluar y bajar las tasas

Durante su discurso, el funcionario recurrió a referencias religiosas para describir el recorrido de la política monetaria. Citó al papa León al aludir a la responsabilidad con las generaciones futuras y mencionó el “infierno”, el “purgatorio” y “las puertas abiertas del cielo”.

Werning ubicó en el “infierno” los desequilibrios previos a la llegada de Javier Milei y en el “purgatorio” la resolución de la crisis y la construcción de nuevas reglas. En tanto, relacionó las “puertas abiertas del cielo” con las tareas pendientes para consolidar la credibilidad del Banco Central.

También vinculó los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada que defiende Milei con los factores que, según explicó, sostienen el crecimiento: el capital humano, el capital físico y la productividad.

El debate por el dólar y las tasas de interés

En ese marco, apuntó contra dos propuestas frecuentes en la discusión económica: aumentar el valor del dólar para mejorar la competitividad y reducir las tasas para abaratar el financiamiento. “Con el tipo de cambio, la propuesta que uno escucha es flotar siempre hacia arriba. Con la tasa de interés, la propuesta es fijarla siempre hacia abajo”, señaló.

“Devaluar salarios y licuar ahorros, lejos de ofrecer un camino al futuro, son recetas que nos retrotraen a donde estábamos en diciembre de 2023”, sostuvo.

El vicepresidente del BCRA también cuestionó la idea de que expandir la cantidad de pesos puede acelerar la recuperación. Advirtió que la inestabilidad de la demanda de dinero en la Argentina puede generar una reacción adversa sobre la actividad: si los ahorristas interpretan que una mayor emisión anticipa inflación y pérdida de poder adquisitivo, pueden reducir su demanda de moneda local.

La política monetaria y las expectativas de inflación

“Sin expectativas ancladas, sin un track record largo de credibilidad es muy poco serio, es muy peligroso plantear aflojar la política monetaria para aumentar la actividad”, afirmó.

Werning planteó que el Central debe evitar que aumentos puntuales, como una suba internacional del petróleo, se transformen en un incremento general de precios mediante una expansión monetaria que los convalide. “A veces livianamente se habla de si hay un plan o no hay un plan. Acá hay un plan muy sofisticado”, aseguró.

En esa línea, explicó que el organismo actualiza sus modelos para procurar que la oferta de dinero se ajuste a la demanda y evitar desvíos que puedan generar presiones inflacionarias.

Impuestos y costo del crédito en la Argentina

Sobre las dificultades para recuperar el crédito, Werning señaló que las familias enfrentan tasas elevadas, aunque sostuvo que el costo promedio de fondeo de los bancos es negativo en términos reales. Atribuyó parte del encarecimiento de los préstamos a la carga impositiva.

“Impulsar el crédito requiere colaboración de la política fiscal”, señaló. Según indicó, los impuestos representan el 30% del costo financiero total efectivo, con especial incidencia de los tributos provinciales y municipales.

Además, propuso canalizar el ahorro en dólares de los argentinos hacia el financiamiento. Mencionó el mercado de capitales y las políticas prudenciales del sistema bancario como vías para ampliar la oferta de crédito, incluso en un escenario en el que la dolarización de los ahorros podría persistir después de consolidar la estabilidad.

La reforma de la carta orgánica del BCRA

Por último, Werning anticipó los ejes de trabajo del Banco Central una vez aprobada la reforma de su carta orgánica. “Esa reforma apunta a evitar repetir esta catástrofe económica y financiera”, afirmó.

En su exposición, relacionó una mayor credibilidad monetaria con la posibilidad de acelerar la desinflación y mejorar las condiciones para ahorrar y acceder al crédito.