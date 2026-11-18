Por Hermes 18 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

El líder del Frente Renovador mencionó a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota tras el encuentro realizado en San Fernando. También llamó a ampliar el espacio y cuestionó la posible suspensión de las PASO.

Tras encabezar un encuentro de unidad de distintos sectores del justicialismo en San Fernando, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, destacó la convocatoria y afirmó que estuvo acompañado por "tres candidatos a presidente": Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota.

En una entrevista, el exministro de Economía planteó la necesidad de dejar de lado los personalismos para construir una alternativa competitiva de cara a los próximos comicios nacionales. Consultado por las ausencias en el acto, sostuvo: "Estaban todos invitados".

Los dirigentes que Massa mencionó en el encuentro de San Fernando

Al referirse a la imagen política que dejó la cumbre en el norte del conurbano bonaerense, Massa identificó a Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Natalia de la Sota como referentes del peronismo provincial y federal con proyección nacional que participaron del encuentro.

El dirigente también valoró el mensaje de cierre del acto, que incluyó un video generado con inteligencia artificial con la figura de Juan Domingo Perón. En ese marco, sostuvo que la construcción electoral debe trascender los límites partidarios.

"No alcanza solo con el peronismo. Hay que buscar sectores independientes, del campo. Gente que tenga ganas de mejorar al país".

Massa cuestionó la suspensión de las PASO y pidió unidad

Durante la entrevista, Massa criticó la intención del Gobierno nacional de avanzar con la suspensión o derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según afirmó, la iniciativa busca debilitar a la oposición.

"Sacar las PASO tiene un solo objetivo: desarmar al peronismo".

El referente del Frente Renovador agregó que, a su entender, quienes respaldan al oficialismo buscan "tratar de que la suspensión de las PASO sea fragmentar al peronismo". Sin embargo, consideró que la medida podría impulsar acuerdos dentro del espacio opositor.

"Nos va a obligar a encontrar un peronismo para ir unidos el año que viene. Soy muy optimista. Un día va a haber unidad", concluyó Massa.