El ministro acumula pronósticos que no se cumplieron en medio de la recesión y el deterioro de la actividad. Javier Milei enfrenta un dilema: echarlo implicaría asumir el fracaso del plan económico y sostenerlo mantiene a un funcionario con la credibilidad debilitada.

Luis Caputo continúa al frente del Ministerio de Economía pese al desgaste de sus pronósticos y al deterioro de la actividad. Su permanencia también representa un costo político para el gobierno de Javier Milei, que enfrenta una disyuntiva: reemplazarlo supondría admitir el fracaso del programa económico, mientras que sostenerlo implica conservar a un funcionario cuya palabra perdió credibilidad.

Los ministros suelen funcionar como fusibles políticos: su salida permite a los presidentes desplazar responsabilidades y ofrecer una señal de cambio, incluso si se mantiene el rumbo económico. Milei, sin embargo, no puede recurrir con facilidad a esa herramienta porque desde el comienzo de la gestión se presentó como el ministro de Economía de facto y ubicó a Caputo como su delegado en el Palacio de Hacienda.

Los pronósticos de Caputo y el costo político para Milei

Las declaraciones de Caputo se sumaron a una lista histórica de frases de ministros de Economía. En junio de 1981, Lorenzo Sigaut dijo: “El que apuesta al dólar pierde”. En abril de 1989, Juan Carlos Pugliese afirmó: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Las expresiones del actual ministro también quedaron asociadas a la distancia entre los anuncios oficiales y la evolución de la economía.

“Comprá, no te la pierdas, campeón”, respondió a quienes advertían sobre el atraso cambiario. Luego aseguró ante empresarios que “Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”. La actividad perdió dinamismo y entró en una fase recesiva. Más recientemente, al referirse a 2027, anticipó: “Espero un año más calmo de lo que muchos predicen”.

El ministro suele presentar sus estimaciones como certezas y desestimar las advertencias sobre la fragilidad económica y financiera. Cuando los resultados no acompañan sus anuncios, atribuye el desempeño a factores como los shocks externos o el llamado “riesgo kuka”. La repetición de pronósticos fallidos debilitó su capacidad para ordenar las expectativas económicas y sociales.

“Comprá, no te la pierdas, campeón”: la suba del dólar

El 2 de julio de 2025, durante una exposición ante empresarios del IAE Business School, Caputo ironizó sobre quienes consideraban que el dólar estaba barato. Los desafió a comprar divisas si creían que existía un atraso cambiario y la frase “comprá, no te la pierdas, campeón” se viralizó.

Durante julio, el dólar registró una fuerte suba. La advertencia sobre el atraso cambiario no desapareció y siguió condicionando el funcionamiento del programa económico. La apreciación del peso es una pieza central del esquema de estabilización de Milei y Caputo, que utiliza el tipo de cambio como ancla para contener los precios.

Ese esquema convive con una inflación todavía elevada, en un escenario de recesión, caída del consumo masivo y deterioro del aparato productivo. La permanencia de Caputo deja a Milei ante una encrucijada: echarlo supondría reconocer el fracaso del plan, mientras que mantenerlo prolonga el desgaste de un ministro que no logra recuperar la confianza del mercado.

La promesa de los mejores 18 meses y la caída de la actividad

El 14 de abril, durante el encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, Caputo aseguró que los 18 meses siguientes serían los mejores que el país hubiera vivido en las últimas décadas. No planteó una recuperación gradual, sino que anticipó un período excepcional de prosperidad económica.

Los indicadores citados en el artículo mostraron otra evolución. El Producto Interno Bruto cayó un 0,6 por ciento desestacionalizado en el segundo trimestre y, en agosto, el Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec retrocedió 1,7 por ciento interanual. El deterioro también se expresó en empresas que redujeron su producción, pérdida de puestos de trabajo registrados, caída de los ingresos reales y mayores dificultades de las familias para pagar deudas con bancos o billeteras virtuales.

En una entrevista radial, Caputo atribuyó el incumplimiento de su pronóstico al contexto internacional y a la incertidumbre política ante un eventual regreso del kirchnerismo. Esa explicación contrasta con la narrativa oficial, que vincula las mejoras al programa de Milei y Caputo, pero adjudica los retrocesos a factores externos o a las expectativas generadas por sus adversarios.

Inflación elevada pese al ajuste económico

Caputo también anticipó que la inflación convergería hacia niveles internacionales y afirmó que estaba cerca de recibir su “certificado de defunción”. La declaración fue realizada en el mismo encuentro empresario en el que pronosticó los mejores 18 meses para la Argentina.

En octubre, la inflación fue del 2,2 por ciento mensual. El ritmo de aumento de los precios se mantuvo elevado pese a la debilidad de la demanda, el deterioro salarial y el atraso cambiario. En ese escenario, el programa liberal-libertario no había consolidado una trayectoria de desaceleración de los precios.

La inflación es la principal bandera política de Milei. Las dificultades para reducirla, aun después de un fuerte ajuste fiscal, se suman a la recesión y a los pronósticos incumplidos de Caputo. Su continuidad, por eso, concentra el dilema político del Presidente: asumir el costo de reemplazar a su principal responsable económico o mantenerlo pese a la pérdida de confianza.