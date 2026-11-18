La baja de los principales índices estadounidenses y las dudas sobre las tecnológicas elevaron la aversión al riesgo. Para Argentina, el escenario puede complicar el acceso al financiamiento y presionar sobre la deuda, el dólar y las exportaciones.

Los principales índices de Wall Street cerraron en baja en una jornada marcada por la incertidumbre en torno a NVIDIA y por fallas tecnológicas que afectaron a empresas, bancos y organismos públicos de Estados Unidos. Entre los servicios con inconvenientes estuvieron Gmail, Marriott, Microsoft Outlook, Microsoft 365 y distintas plataformas de Apple.

El Dow Jones retrocedió un 1,64 por ciento, el S&P 500 cayó un 1,03 por ciento y el Nasdaq Composite perdió un 0,74 por ciento. Intel, Microsoft y Adobe estuvieron entre las compañías que registraron bajas. También se reportaron problemas en la red interna de comunicaciones clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA.

La caída de Wall Street y el impacto en Argentina

La mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales puede repercutir en Argentina, ya que los fondos globales suelen reducir su exposición a economías emergentes y activos considerados más riesgosos. Esa tendencia dificulta el acceso al financiamiento externo para el sector público y el privado.

La presión también alcanza a los bonos soberanos, ante la preocupación por la capacidad del Gobierno para afrontar vencimientos de deuda que rondan los 4.500 millones de dólares el 9 de enero próximo. Un episodio de incertidumbre global, además, puede fortalecer al dólar y debilitar las monedas emergentes.

La baja de las materias primas es otro riesgo para la administración de Javier Milei, porque podría reducir los ingresos por exportaciones de granos y energía, dos rubros que contribuyeron a sostener niveles récord de ventas al exterior.

NVIDIA, la inteligencia artificial y las dudas de los inversores

Las dudas sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial se ubicaron en el centro de la preocupación de los inversores. El mercado comenzó a cuestionar las valuaciones de las empresas vinculadas con esa tecnología y si las inversiones multimillonarias en infraestructura y centros de datos tendrán una rentabilidad suficiente.

En ese contexto, la acción de NVIDIA perdió cerca de un tercio de su valor desde el máximo de octubre. Su presidente y fundador, Jensen Huang, reapareció en la red social X y ofreció hacerse cargo de la presidencia ejecutiva de la compañía, luego de renunciar como CEO, en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales y de versiones sobre una mujer sospechada de actuar para el Gobierno chino. También pesan las restricciones estadounidenses a las exportaciones de chips hacia China.

Después del cierre bursátil, las acciones de NVIDIA subieron tras la difusión de resultados superiores a los del año anterior. La empresa informó ingresos por 115.800 millones de dólares en el tercer trimestre, un 103 por ciento más interanual, y un beneficio neto de 65.300 millones de dólares, un aumento del 105 por ciento. Para el trimestre en curso, anticipó ingresos cercanos a los 130.000 millones de dólares.

Inflación, tasas de interés y contagio a otros mercados

El panorama también está condicionado por una inflación superior a la esperada y por las previsiones de una Reserva Federal menos dispuesta a recortar las tasas. En ese marco, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años llegó al 5,12 por ciento, un nivel que compite con la rentabilidad prevista de las acciones y encarece el financiamiento.

Las preocupaciones por las tecnológicas y la expectativa de tasas más altas para contener la inflación extendieron las pérdidas a empresas financieras y compañías de otros sectores. La tendencia también alcanzó a los mercados europeos y asiáticos, en un contexto de revisión más amplia de las posiciones de inversión.

En Europa, Equinor, la principal petrolera de Noruega y una de las mayores compañías energéticas, detectó un ciberataque en sus sistemas informáticos. La empresa indicó que el incidente no afectó la producción y que no había indicios de robo de datos.