Adrián Ravier afirmó que no hay anuncios previstos sobre una mejora de los haberes ni una actualización del refuerzo de 70.000 pesos. El bono permanece congelado desde marzo de 2024 y el Gobierno condiciona una recomposición a la formalización laboral y la recaudación.

El Gobierno de Javier Milei confirmó que no evalúa una mejora de las jubilaciones ni una actualización del bono de 70.000 pesos. El refuerzo, congelado desde marzo de 2024, acumula 33 meses consecutivos sin cambios con el pago de noviembre.

La definición fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien remitió a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. “El ministro (Luis) Caputo ha hablado. En cuanto haya algún anuncio específico para jubilados y pensionados, se hará por los canales habituales”, señaló Ravier en su conferencia del mediodía.

Cuánto cobra la jubilación mínima en noviembre

La respuesta oficial no ofrece perspectivas de corto plazo para quienes perciben la jubilación mínima. Al no ajustarse por inflación, el bono pierde poder de compra y representa una proporción cada vez menor del ingreso total.

En noviembre, los haberes subieron 1,93 por ciento por la movilidad mensual vinculada a la inflación. De acuerdo con la Resolución 304/2026 de ANSES, la jubilación mínima quedó en 444.158,46 pesos y, con el refuerzo renovado para este mes, el ingreso total alcanza los 514.158,46 pesos.

El bono perdió peso frente al haber mínimo

Actualmente, el refuerzo equivale al 15,8 por ciento de la jubilación mínima. Durante los 33 meses de congelamiento, quienes cobran el haber mínimo acumularon una pérdida del 31,4 por ciento frente al resto de la escala previsional, cuyos montos sí se actualizan mensualmente.

Caputo sostuvo en una entrevista reciente que, antes de considerar una recomposición de los ingresos de los jubilados, deben aumentar la formalización laboral y la recaudación. Así, el Gobierno vincula cualquier mejora con la evolución del empleo registrado y de las cuentas fiscales, aunque no estableció plazos ni metas concretas.

Qué dijo el Gobierno sobre los ingresos de los jubilados

En línea con el planteo del ministro, Ravier aseguró que “los ingresos de los jubilados en 2023 estaban en el piso” y que “con este Gobierno han mejorado”.

“No estamos donde quisiéramos estar y los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobraran. Sin embargo, estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenándose después de un enorme desequilibrio que recibimos”, remarcó el portavoz. Y completó: “Hoy tenemos una Argentina más estable y esto significa que los jubilados realmente están mejor que antes”.

La continuidad del bono para jubilados en 2027

La renovación del refuerzo se define mes a mes por decreto, por lo que todavía no hay certezas sobre el monto que tendrá en 2027. Tras la postura expresada por el Gobierno, el escenario más probable es que el bono continúe en 70.000 pesos al menos hasta que se consideren cumplidas las condiciones fiscales y laborales planteadas por Caputo.