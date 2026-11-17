El Tesoro y el Banco Central intervinieron con más de 3 billones de pesos para contener el salto de las tasas, que llegaron al 190 por ciento. La liquidez de los bancos equivale al 12,4 por ciento de los depósitos y crece la preocupación por el destino de los pesos liberados.

El Tesoro recompró bonos por 1,8 billones de pesos y el Banco Central habría inyectado otros 1,7 billones mediante operaciones de pases para contener la suba de las tasas de interés. La intervención respondió a la escasez de pesos y a una liquidez bancaria en mínimos, en un escenario que también despierta dudas sobre el crédito y la actividad económica.

La tensión se produjo mientras los bancos buscaban reforzar sus posiciones ante la proximidad de cinco días sin actividad bancaria. La tasa de caución a un día pasó del 22 al 30 por ciento nominal anual, las operaciones a seis días llegaron al 190 por ciento y la tasa de pases entre bancos alcanzó el 32 por ciento, su nivel más alto en ocho meses.

Recompra de bonos e intervención para frenar las tasas

El Tesoro adquirió ocho bonos ajustados por inflación y títulos duales, por unos 1,8 billones de pesos. La operación buscó reducir los rendimientos de los instrumentos de mayor plazo y provocó una baja inicial de entre 60 y 140 puntos básicos. Sin embargo, parte de ese retroceso se revirtió rápidamente, una señal de que las dificultades no se limitan a movimientos puntuales de Economía.

Según estimaciones de GMA Capital, el Banco Central habría aportado otros 1,7 billones de pesos a una tasa del 20 por ciento a través de pases. La medida descomprimió parcialmente el mercado: la caución a un día bajó hacia el 24 por ciento y la tasa interbancaria cerró en 24,8 por ciento. Aun así, la intervención no resolvió la escasez de pesos que condiciona al sistema financiero.

El informe también advirtió que la falta de definiciones claras sobre la política monetaria puede prolongar la incertidumbre financiera y la inercia de los precios. El vínculo entre una mayor liquidez y la inflación, sin embargo, no es automático, en especial en una economía donde el consumo y la actividad todavía enfrentan dificultades para recuperarse.

La liquidez bancaria cayó al 12,4 por ciento de los depósitos

El dato que más preocupa es que la liquidez de los bancos representa apenas el 12,4 por ciento de los depósitos, frente a más del 16 por ciento registrado un año atrás. Con un colchón menor para responder a movimientos extraordinarios de fondos, un aumento transitorio de la demanda de pesos puede provocar subas abruptas de las tasas.

A las intervenciones del Tesoro y el Banco Central se sumó el resultado de la última licitación de deuda. Economía informó una renovación del 103,1 por ciento de los vencimientos, pero GMA Capital y Comafi calcularon que, al incluir otros títulos que también vencían durante la semana, el rollover efectivo fue de alrededor del 84 por ciento. La diferencia implicó una expansión neta de otros 1,6 billones de pesos, en contraste con octubre, cuando el Tesoro había retirado liquidez del sistema.

El destino de los pesos y el riesgo de fuga hacia el exterior

Martín Burgos, director de la consultora Lado B, consideró que la economía atraviesa una situación de falta de demanda y de dinero en circulación. "En general creo que estamos en una situación keynesiana, donde falta demanda y dinero en la calle. Que aparezca mayor liquidez en los mercados financieros puede ser una buena noticia si tiene algún impacto sobre el crédito que, aunque sea de forma indirecta, ayude a generar demanda", sostuvo.

Su análisis pone en primer plano la tensión del programa económico de Javier Milei: mientras el Gobierno mantiene una política monetaria restrictiva para contener el dólar y la inflación, la economía real necesita financiamiento para impulsar el consumo y la inversión. Una mayor disponibilidad de pesos podría aliviar esa contradicción, siempre que los recursos lleguen a empresas y familias.

Pero no hay garantías de que el dinero liberado se transforme en préstamos. "La relación entre mayor liquidez financiera y demanda agregada está lejos de ser algo obvio, porque simplemente puede volcarse hacia otros activos en otros países", advirtió Burgos. Así, los pesos destinados a estabilizar las tasas podrían alimentar operaciones financieras sin mejorar la actividad económica.

La advertencia se da en un contexto de incertidumbre cambiaria y financiera, con inversores inclinados a instrumentos de corto plazo y dificultades del Tesoro para extender los vencimientos más allá de las elecciones presidenciales de 2027. Según informes financieros difundidos durante la semana, el 95 por ciento de los títulos adjudicados en la última licitación vence antes de esos comicios.

Luis Caputo enfrenta así el desafío de sostener una política monetaria restrictiva para preservar la estabilidad cambiaria y, al mismo tiempo, asegurar que los bancos tengan pesos suficientes para operar. Las intervenciones frenaron el salto de las tasas, pero dejaron abierta la incógnita sobre si la liquidez adicional impulsará el crédito y la demanda o buscará refugio en activos financieros.