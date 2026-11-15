Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, el país registró una caída neta de 9.821 empleadores con personal a cargo y de 170.273 puestos formales en unidades productivas. Comercio, industria y transporte concentraron el 78 por ciento de los cierres netos.

La actividad formal en Argentina perdió 170.273 puestos de trabajo en unidades productivas durante los primeros ocho meses de 2026. En ese período, la cantidad de trabajadores declarados pasó de 9.559.457 en diciembre de 2025 a 9.389.184 en agosto.

En paralelo, el universo de empleadores con personal a cargo se redujo un 2 por ciento y acumuló un saldo negativo de 9.821 empresas, de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Caída de empresas y empleo formal en Argentina

El registro de la SRT incluye a empleadores formales con al menos un trabajador cubierto por el sistema de riesgos del trabajo. Entre diciembre y agosto se contabilizaron 10.906 bajas y apenas 1.085 incorporaciones.

La masa total de trabajadores cubiertos, que también contempla al personal asalariado de casas particulares, tuvo una contracción interanual de 170.410 personas. Al cierre de agosto, la cobertura laboral general quedó por debajo de los 10 millones de ocupados.

Comercio, industria y transporte, los sectores más afectados

El comercio registró la mayor caída en términos absolutos: perdió 4.156 empleadores y pasó de 144.301 a 140.145, una baja del 2,9 por ciento. El sector, que al cierre de 2025 ocupaba a 1.262.158 trabajadores, explicó más del 42 por ciento del achicamiento empresarial del país.

La industria manufacturera perdió 1.841 empresas, un retroceso del 3,9 por ciento frente a las 47.040 registradas al inicio del período. En ese sector trabajaban 1.143.325 operarios. Transporte y almacenamiento, por su parte, redujeron su cantidad de empleadores en 1.663 unidades, equivalente a una caída del 4,9 por ciento sobre una base de 33.979.

En conjunto, comercio, industria y transporte concentraron el 78 por ciento de los cierres netos registrados en la economía.

Construcción, inmobiliarias y agro también perdieron empleadores

La construcción sumó 329 bajas entre los empleadores, sobre una base previa de 19.980 empresas que ocupaban a 401.237 asalariados registrados. Los servicios inmobiliarios perdieron 961 unidades, una disminución del 3,6 por ciento.

También se redujo la cantidad de empleadores en la producción agropecuaria, con 753 bajas, y en alojamiento y servicios de comida, con 552. La contracción porcentual más pronunciada correspondió a los servicios de organizaciones extraterritoriales, cuyo universo patronal cayó un 6,3 por ciento.

Los rubros que sumaron empresas empleadoras

Seis actividades aumentaron su cantidad de empleadores entre diciembre y agosto. Los servicios de asociaciones y personales encabezaron las incorporaciones, con 683 altas netas, un alza del 1,6 por ciento respecto de las 41.702 empresas iniciales.

Las actividades administrativas sumaron 199 empleadores y los servicios de salud humana y asistencia social, 156. También hubo aumentos en administración pública, con 25 empresas; servicios culturales y deportivos, con 15; y suministro de electricidad y gas, con 7.

Las 1.085 altas registradas en esos rubros compensaron apenas el 10 por ciento de las bajas. El balance general refleja la contracción del entramado productivo formal y la pérdida de puestos de trabajo durante los primeros ocho meses de 2026.