Molinos Río de la Plata acordó la compra de la histórica marca argentina de galletitas para operar en el país y en determinados mercados de la región. La operación se concretó pocos días después de la incorporación de una planta industrial en Tucumán.

Molinos Río de la Plata acordó la compra de la marca Tía Maruca en Argentina y determinados países de la región. La operación marca un nuevo avance de la compañía en el negocio de las galletitas, un mercado competitivo en el que participan Bagley, la alianza entre Arcor y Danone, y Mondelez, con marcas como Terrabusi.

La empresa, encabezada por Luis Perez Companc, sumó así su quinta adquisición del año. La anterior había sido un complejo industrial en Tucumán, que le permitirá ampliar su capacidad de producción de galletitas.

Molinos suma Tía Maruca a su negocio de galletitas

En un comunicado, Molinos describió a Tía Maruca como una marca de galletas con presencia en los hogares argentinos y destacó su calidad y su receta artesanal. La compañía señaló que la operación forma parte de su estrategia de crecimiento en ese segmento.

“Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares”, afirmó el CEO de Molinos, Agustín Llanos.

La adquisición se anunció pocos días después de que Molinos completara la compra del complejo industrial tucumano, con la transferencia de sus activos y la incorporación de su personal. Desde la parte vendedora, Pablo Tamburo sostuvo: “Cumplido el objetivo de revitalizar y reposicionar la marca entre las principales firmas de galletitas del país, inicia con mucho optimismo por el futuro de ambas compañías, el proceso de venta de la marca Tía Maruca a Molinos Río de la Plata”.

La situación de Tía Maruca y el cierre de su planta en San Juan

Tía Maruca fue fundada en 1998 por Alejandro Ripani. En los últimos años atravesó problemas financieros que derivaron en un concurso de acreedores, homologado en 2024 con el ingreso de Argensun Foods como accionista del 50 por ciento. La firma, fabricante de las semillas de girasol Pipas, es liderada por Tamburo.

A principios de 2026, Tía Maruca cerró su planta principal, ubicada en Albardón, San Juan, luego de dos décadas de actividad. La marca inicia ahora una nueva etapa bajo la órbita de Molinos Río de la Plata.

Las adquisiciones de Molinos y su cartera de marcas

Molinos está manejada por los hermanos Rosario, Pilar y Luis Perez Companc. Tras una reestructuración familiar, quedaron a cargo de las plataformas de consumo masivo, agro y energía. En alimentos, la compañía reúne marcas como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Don Vicente, Sibarita y La Salteña; en vinos, cuenta con Nieto Senetiner, Ruca Malen y Cadus.

Durante este año, la empresa también incorporó NotCo en Argentina y Uruguay. La compañía chilena elabora alimentos a base de plantas y desarrolló 130 productos, entre ellos leches, mayonesas, helados, barras de proteínas, hamburguesas, milanesas y nuggets de pollo. Además de vender en supermercados, abastece a cadenas de comida rápida como Starbucks y Burger King.

Otra operación fue la compra de la histórica bodega Etchart, en Salta, que pertenecía a la multinacional francesa Pernod Ricard Argentina. En septiembre, Molinos acordó adquirir el complejo industrial de Tucumán de Complejo Alimenticio San Salvador, propiedad de la familia Luque y en funcionamiento desde 2011.

La planta tucumana integra distintas etapas de producción, desde la recepción y el almacenamiento del trigo hasta la molienda, la fabricación, el envasado y el despacho. Allí Molinos podrá elaborar galletitas crackers, dulces y rellenas, además de bizcochos.

El mes pasado, la compañía también avanzó fuera del rubro alimenticio con la adquisición del Grupo Ayudín y sus marcas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton, hasta entonces en manos de Apex Capital y Superior Brands. El acuerdo incluyó plantas en Buenos Aires y San Juan, un centro de distribución y oficinas comerciales en Argentina, Uruguay y Paraguay.