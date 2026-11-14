En Gdansk, donde nació el sindicato que impulsó el fin del bloque soviético, una de las principales fábricas navales de Europa funciona sin representación gremial. Un exdirigente de Solidaridad recuerda la huelga de 1980 y analiza los cambios en el país.

En los astilleros de Gdansk, la ciudad polaca donde nació el sindicato Solidaridad, hoy casi no hay organizaciones gremiales. La paradoja se refleja en Crist, una empresa que comenzó a desarrollarse en 1990, tras el derrumbe del régimen, y que actualmente es señalada como la principal fabricante de barcos sofisticados de Europa.

La compañía produce desde embarcaciones pesqueras hasta ferris con propulsión a batería y estructuras para plataformas petroleras. Tiene 4.000 empleados y trabaja en un sector de alta exigencia, donde no hay margen para el error y la competencia avanza a gran velocidad. En la fábrica, que ocupa una parte del puerto, aseguran que no hay sindicato.

El recuerdo de la huelga que dio origen a Solidaridad

A pocos kilómetros, un museo de paredes de acero evoca la historia de Solidaridad y la lucha de los trabajadores de los astilleros. Allí, el guía Jerzy Borouczak, hoy jubilado, recuerda que estuvo junto a Lech Walesa en agosto de 1980, cuando el despido de un obrero impulsó a seis dirigentes a organizar una huelga.

“Teníamos 22 años, preparamos el escenario, cortamos un puente y fuimos pasando la consigna de boca en boca. Eramos 8.000 trabajadores en condiciones agobiantes. Había que fabricar barcos solo para la URSS y no podíamos olvidar la matanza de 48 estudiantes que había ocurrido en 1970. A las 6 de la mañana del 14 de agosto de 1980, arrancó la huelga que cambió nuestra historia”, contó Borouczak.

El museo reúne fotografías, filmaciones, documentos de la policía secreta y recreaciones de las reuniones de los huelguistas. También conserva una pequeña imprenta, alrededor de la cual surgió el nombre del movimiento.

La expansión del sindicato y la represión estatal

“Solidaridad era la palabra más escuchada, la buscábamos entre otros sectores de la sociedad y así decidimos ponerle Solidaridad a nuestro sindicato que era el primero independiente de Polonia que era un satélite de la Unión Soviética. Había otros pero estaban bajo el dominio del Estado”, explicó Borouczak.

La huelga sumó a sectores diversos, desde académicos y artistas hasta trabajadores de distintas ramas. Los participantes elaboraron un petitorio de 21 puntos y negociaron con el Gobierno, pero el avance duró poco: las autoridades declararon la ley marcial, prohibieron Solidaridad y enviaron a la clandestinidad a sus integrantes. Walesa y otras 10.000 personas fueron encarcelados. El dirigente pasó un año en prisión y fue liberado tras una fuerte presión internacional.

En ese proceso también fueron relevantes la elección de Juan Pablo II, el papa polaco, en 1978, y las películas del cineasta Andrzej Wajda, que difundieron la lucha de Solidaridad en distintos países. El recorrido del museo, diseñado por el arquitecto polaco Wojciech Targowski, concluye con una frase del pontífice: “Basta mirar a los ojos de los polacos para descubrir el sentido de Solidaridad”.

La Polonia actual y la falta de sindicatos

En uno de los pisos del museo está la oficina de Walesa, integrante del Consejo Asesor de la institución. Borouczak, compañero de ruta del exdirigente, también fue su amigo cercano: Walesa fue padrino de su boda y de su hija.

Al evaluar la Polonia actual, Borouczak afirma que la sociedad está más educada y vive mucho mejor, sobre todo en términos de libertad. Recuerda que antes debía pedir permiso a la policía para trasladarse a cualquier lugar.

“Algunos sindicatos existen sobre todo en las empresas que siguen en manos del Estado. Y en las que no es porque se mejoró la relación. Hemos peleado por nuestros derechos y de alguna manera ya están garantizados”, señaló al ser consultado por la escasa presencia sindical.