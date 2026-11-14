Tras el dato de inflación de octubre, el Gobierno destacó la evolución del índice núcleo. La discusión sobre qué indicador refleja mejor el costo de vida tiene antecedentes históricos y depende también del contexto económico.

Después de que se conociera que la inflación de octubre fue del 2,2%, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en redes sociales que el resultado combinó aumentos de distinta magnitud. El índice se compuso de una suba del 1,5% en la inflación núcleo, del 5,5% en los precios estacionales y del 2,9% en los regulados.

El Ministerio de Economía puso el foco en el componente que menos aumentó. "La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018".

Inflación núcleo y costo de vida

La pregunta es cuánto representa ese indicador para el bolsillo de los consumidores, desde las compras en el supermercado hasta el pago de los servicios. La inflación general reúne la variación de todos los precios relevados, mientras que la núcleo excluye productos cuyos valores pueden ser más volátiles ante conflictos o shocks puntuales.

La discusión sobre qué cifra describe mejor la situación no es nueva. Durante su gestión como ministro de Economía, entre 1976 y 1981, José Alfredo Martínez de Hoz difundía un índice general y otro denominado descarnado. Si el conjunto de los precios subía a un ritmo del 7%, el resultado podía ser del 6% al excluir el aumento de la carne.

Los chocolatines y la inflación autoconstruida

En 2022, cuando la inflación de octubre llegó al 6,3% y la tasa anual se acercaba al 100%, el entonces presidente Alberto Fernández habló de la llamada inflación autoconstruida. La vinculó con las expectativas de quienes remarcan precios ante la posibilidad de que aumenten sus costos.

"Hablábamos el otro día con Joseph Stiglitz sobre este tema que es la psicología de la inflación, los economistas la llaman inflación autoconstruida. La Argentina tiene 400.000 puntos de venta de alimentos entre supermercados, almacenes, negocios de cercanía y multikioskos. El señor que tiene el multikiosko lee en un diario que va a subir la luz y el tipo empieza a aumentar cada chocolatín por las dudas. Eso es efectivamente así y es lo que explica que cada chocolatín tenga un precio en una cuadra y más adelante en otro kiosko tiene otro precio".

El contexto económico también influye en cómo reaccionan comerciantes y consumidores ante un aumento puntual. Un trabajo del Banco de Pagos Internacionales (BIS), con sede en Suiza, concluyó que cuando la inflación general es baja, la respuesta de los comerciantes a un shock de precios suele ser menor y esos cambios pueden no modificar los comportamientos generales.

Cómo influye el contexto inflacionario en los precios

El estudio señaló que, en las últimas tres décadas, la inflación mundial fue baja en términos generales. En ese escenario, un aumento particular no necesariamente altera las decisiones de las personas. Como ejemplos, se pueden considerar la Argentina de 2002, cuando la inflación fue del 44% y el dólar subió un 300%, o Estados Unidos, donde el petróleo aumentó más del 50% durante el año mencionado, mientras la inflación promedio apenas reflejó ese impacto.

En cambio, con una inflación elevada, las personas pueden advertir antes los aumentos y responder con ajustes de mayor magnitud. Según el trabajo del BIS, en esas condiciones la suba de un bien también se correlaciona con el incremento del costo laboral.

La crisis energética y el debate de Jimmy Carter

En julio de 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter convocó a economistas en Camp David para analizar la crisis energética, la economía y la inflación. Los encuentros precedieron a su discurso del 15 de julio, conocido como "Crisis of Confidence" o "discurso del malestar".

Años después, Carter recordó su disconformidad con aquellas reuniones: "la reunión con los economistas fue una pérdida de tiempo; todos ellos expusieron los temas que les interesaba, mostraron contradicciones y no parecían ni dispuestos ni abiertos a considerar las visiones de los otros o a lidiar en un sentido práctico con los problemas económicos que tenía que enfrentar a diario".

Entre los participantes estuvieron Artur Okun, Larry Klein, Walter Heller y John Kenneth Galbraith. Galbraith propuso establecer una guía para actualizar precios y salarios, inicialmente voluntaria y luego acompañada por sanciones. La iniciativa no funcionó y Carter optó finalmente por apoyarse en el Banco Central y en una abrupta suba de las tasas de interés.