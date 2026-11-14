El proyecto que el oficialismo llevará al Senado propone suspender las primarias solo durante 2027, eliminar la elección directa de legisladores del Parlasur y habilitar listas colectoras. La iniciativa se negoció con gobernadores radicales y podría llegar al recinto el 26 de noviembre.

El Gobierno buscará esta semana reunir apoyo en el Congreso para avanzar con una reforma política que modifica su propuesta inicial. El nuevo texto plantea suspender las PASO únicamente durante 2027, en lugar de eliminarlas, suprimir la elección directa de los legisladores del Parlasur y habilitar listas colectoras vinculadas a candidaturas presidenciales.

La iniciativa será tratada este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y surgió de negociaciones con gobernadores radicales, cuyos legisladores pueden aportar votos en ambas cámaras. En el oficialismo identifican como interlocutores a representantes de Maximiliano Pullaro, Alfredo Cornejo y Juan Pablo Valdés.

La negociación por las PASO llega al Senado

Si el entendimiento prospera, el proyecto podría obtener dictamen este martes y tratarse en el recinto durante la última sesión del año, prevista para el 26 de noviembre. Luego, la discusión pasaría a Diputados, de acuerdo con un cronograma conversado el jueves por algunos jefes de bloque. Para cumplirlo, el Poder Ejecutivo debería prorrogar las sesiones ordinarias, una facultad que le permite extenderlas por 30 días.

En Diputados, la fecha prevista para cerrar el período es el 25 de noviembre, con la expectativa de aprobar el nuevo Presupuesto. Esa discusión también depende de que avancen otros acuerdos con sectores de la oposición. En el Senado, los radicales tienen influencia sobre la agenda y el Gobierno busca aprovechar el interés de los gobernadores de ese partido en las negociaciones.

Qué buscan los gobernadores radicales

Pullaro aspira a la reelección en Santa Fe, donde La Libertad Avanza debería resignarse a respaldarlo. En Mendoza, Cornejo no puede buscar un nuevo mandato y pretende que el oficialismo nacional retire la candidatura del dirigente disidente Luis Petri. Sigue abierto el interrogante sobre si Petri competirá por separado, apoyado en su intención de voto provincial.

Corrientes, donde Diego Santilli estuvo el jueves, no elegirá gobernador en 2027. Esa situación podría darle al mandatario Juan Pablo Valdés más margen para atender los pedidos del Gobierno en la negociación.

Santilli le pidió el jueves a Patricia Bullrich que convocara a la Comisión de Asuntos Constitucionales para este martes. La decisión sorprendió a senadores que seguían las declaraciones de Bullrich sobre la falta de votos para la reforma política original. "Los que negocian son ellos, ya no hacen reuniones políticas, y si las hacen, no me invitan", afirmó.

Las dudas del PRO y el debate por las colectoras

Bullrich también presentó los detalles del nuevo proyecto al jefe del bloque del PRO, Martín Goerling. El partido mantiene su defensa de las PASO y desconfía de las listas colectoras, un sistema que puede asemejarse a la ley de lemas. Goerling se opone a ese tipo de mecanismos en Misiones, su provincia.

El jueves por la tarde, cuando se convocó la comisión que preside Agustín Coto, la vicepresidenta Victoria Villarruel tampoco tenía certezas sobre los votos. Algunos bloques le preguntaron si la convocatoria garantizaba un dictamen favorable al Gobierno o si avanzaría una propuesta parcial, como la del radical Eduardo Vischi, que elimina la obligatoriedad de las PASO.

El peronismo observa el debate con cautela. Históricamente, distintos sectores recurrieron a sistemas de sumatoria de votos, como la ley de lemas, los neolemas, las colectoras, las listas de adhesión y las listas espejo. Mauricio Macri derogó ese sistema por decreto y la Justicia Electoral lo cuestionó en varios fallos. El resultado de la discusión, por ahora, sigue abierto.

La UCR organiza encuentros y define candidaturas

En paralelo, un sector del radicalismo convocó a una cumbre nacional para el 11 y 12 de diciembre en Villa Giardino, Córdoba, bajo la consigna "Radicales, ¡estamos a tiempo!". Entre los convocantes figuran Jesús Rodríguez, Mario Negri, Ernesto Sanz, Walter Ceballos, Adolfo Stubrin, Lilia Puig y Facundo Suárez Lastra.

El encuentro buscará sumar a un candidato que represente al centro moderado. El formato incluirá paneles de especialistas y consignas abiertas para diferenciarse del Gobierno, aunque con la intención de sostener un proyecto centrista dirigido a sectores medios que acompañaron a Cambiemos desde su creación, en 2015.

Por su parte, el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires realizó este sábado su congreso y lanzó la candidatura de Martín Lousteau como precandidato a presidente o jefe de Gobierno, con la consigna "Milei es el límite". El mensaje también apunta a Jorge Macri, que busca la reelección y evalúa un acercamiento a los Milei.

Lousteau y el desafío de los acuerdos en la Ciudad

Una alianza entre Jorge Macri y La Libertad Avanza no garantiza un triunfo en primera vuelta. Si la elección se define en un balotaje, su acercamiento al mileísmo podría volverse un costo político, según el escenario planteado en la disputa porteña.

La postura de la UCR frente a una alianza con Javier Milei abrió interrogantes sobre cómo acordar con otros sectores sin perder representación electoral. El radicalismo de Lousteau mantiene vínculos con la gestión del PRO, cuenta con funcionarios y conduce el Banco Ciudad. También conversa con el espacio de Horacio Rodríguez Larreta y con algunos sectores del peronismo.

La consigna "Milei es el límite" ubica al Presidente como eje de la disputa y puede facilitar acuerdos entre dirigentes. Sin embargo, también plantea el riesgo de debilitar la representación del electorado no peronista, vinculado a la fuerza que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde 2007.