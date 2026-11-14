La economía creó 165.000 empleos en octubre y la desocupación se ubicó en el 4,1%. Tras la derrota electoral, Donald Trump volvió a respaldar la expansión de la inteligencia artificial y designó a Stephen Miller como jefe de Gabinete.

La economía de Estados Unidos sumó 165.000 puestos de trabajo en octubre, más del doble de los 65.000 que anticipaban los pronósticos de Wall Street. El dato incluyó una revisión que agregó 60.000 empleos a la cifra de septiembre.

Con las correcciones, el aumento del empleo de agosto y septiembre llegó a 84.000 puestos y, hacia fines de octubre, el incremento acumulado ascendió a 137.000. La tasa de desempleo quedó en 4,1%, mientras que la cantidad de personas ocupadas alcanzó su nivel más alto desde que existen registros.

Empleo, inflación e inteligencia artificial en Estados Unidos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años subió 0,03 puntos porcentuales y llegó al 4,51%. La Oficina de Estadísticas Laborales difundió el informe cuatro días después de las elecciones del 3 de noviembre, en las que los demócratas se impusieron sobre los republicanos.

El presidente Donald Trump quedó así ante un escenario de contraste: cifras económicas favorables y una derrota política significativa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que «...el proceso de reindustrialización y de reprivatización de la economía norteamericana ha adquirido una fuerza extraordinaria».

Ese impulso, según Bessent, está encabezado por el auge de la inteligencia artificial (IA), que representa más de la mitad del crecimiento del producto y habría duplicado el aumento de la productividad. El cambio estructural convive con una inflación anual del 3,8%, atribuida en el artículo al encarecimiento de los combustibles por la guerra con Irán, un factor señalado como clave para el resultado electoral demócrata.

El boom de la IA impulsa empleos especializados y las acciones

La expansión tecnológica también se refleja en el mercado laboral: en octubre se crearon más de 70.000 empleos altamente especializados, frente a un promedio de 15.000 puestos de esa categoría durante el último año.

El auge de la IA coincidió con un fuerte aumento del valor de los activos bursátiles y con inversiones en infraestructura, como centros de datos y servidores. En ese contexto, Nvidia alcanzó una valuación de 5,4 billones de dólares, la más alta en la historia de Wall Street.

Sin embargo, la derrota republicana provocó una caída de los mercados por 3,2 billones de dólares en menos de dos días, el 4 y el 5 de noviembre. El retroceso estuvo vinculado al temor de que los demócratas frenaran el desarrollo de la IA mediante nuevas regulaciones estatales.

El Nasdaq 100 perdió más de un 6% en dos jornadas y cerró la semana con una baja del 4,9%, su peor resultado desde la pandemia. Las acciones de empresas de chips cayeron un 12,2%, en lo que fue la segunda mayor caída de su historia.

Trump designó a Stephen Miller y redobló su apuesta política

Los mercados descuentan expectativas futuras y, tras la victoria demócrata, aumentó la incertidumbre sobre el rumbo de la IA cuando los legisladores electos asuman sus bancas el 3 de enero. La preocupación se centró en el posible impacto de nuevas regulaciones sobre el sector.

Luego de un breve período de «luto y llanto» por la derrota, Trump volvió a la ofensiva y designó como jefe de Gabinete a Stephen Miller, uno de sus colaboradores más combativos y con mayor peso estratégico. El mandatario reafirmó su apoyo al crecimiento de la inteligencia artificial y afirmó que la «respalda 100%».

Trump considera que la IA no es una tecnología neutral, sino un recurso geopolítico central y una herramienta de poder para Estados Unidos en el siglo XXI. La designación de Miller se inscribe, de acuerdo con esa estrategia, en el objetivo de llegar fortalecido a las elecciones presidenciales de 2028, con la defensa del aumento de la productividad como eje.

La decisión también marca una postura de confrontación con los demócratas, en lugar de buscar acuerdos, y ubica el futuro de Estados Unidos como primera superpotencia entre los temas centrales de la disputa política. En ese marco, los próximos dos años se perfilan como un período de fuertes conflictos en la escena internacional.