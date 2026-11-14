Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 3 min de lectura

Hasta septiembre, las remesas de utilidades y dividendos superaron el ingreso de inversión extranjera directa. También crecieron las compras de dólares para atesoramiento, mientras el país afrontará vencimientos de deuda por más de USD 32.000 millones en 2027.

Las divisas que las empresas extranjeras giraron al exterior por utilidades y dividendos superaron en 2026 el ingreso de capitales por inversión extranjera directa. La diferencia dejó un saldo negativo de USD 4.561 millones, de acuerdo con datos del Banco Central procesados por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

El resultado se produjo en un contexto de fuerte entrada de dólares por exportaciones, pero también de crecientes canales de salida. A los giros de ganancias se sumó la dolarización de carteras: hasta septiembre, el sector privado compró más divisas para atesoramiento que el superávit comercial acumulado en el período.

Inversión extranjera y salida de dólares

Las exportaciones de bienes y servicios alcanzaron USD 87.123 millones durante los primeros tres trimestres de 2026, según el último informe de coyuntura del CESO. El centro de estudios señaló que ese desempeño podía llevar a superar el récord de 2025.

Sin embargo, la disponibilidad de divisas no se reflejó en una mejora equivalente de la actividad ni en la acumulación de reservas. Tras crecer 4,4% en 2025, la economía se estancó en 2026 y el avance se concentró en sectores primarios, con pocos encadenamientos productivos y una capacidad limitada para generar empleo. En paralelo, el mercado interno perdió terreno frente a las importaciones y la apreciación cambiaria.

Al comparar la inversión extranjera directa con los giros de utilidades y dividendos entre 2016 y septiembre de 2026, el CESO observó que el ingreso de capitales perdió fuerza y dejó de compensar la salida de ganancias. En 2026, ambos movimientos arrojaron un resultado conjunto negativo: los dólares enviados al exterior superaron ampliamente los que llegaron como inversión.

La dolarización de carteras superó el superávit comercial

La compra de dólares para atesoramiento también presiona sobre el mercado cambiario. El efecto sobre las reservas depende de cuánto tiempo esas divisas permanezcan en el sistema bancario: mientras no se transfieran al exterior ni se retiren, pueden integrar los depósitos locales o financiar al sector exportador. En episodios de tensión cambiaria, una salida acelerada de fondos puede agravar los riesgos.

Hasta septiembre, el sector privado compró USD 21.315 millones para atesoramiento, por encima del superávit comercial acumulado, que fue de USD 19.583 millones. Según el CESO, solo una parte de esas compras quedó en el sistema bancario argentino.

“Del total de compras en dólares, tan solo el 23% quedó en el sistema bancario argentino. La Formación de Activos Externos (FAE), por lo tanto, implicó una demanda de dólares un 8,8% superior al resultado comercial”.

Los vencimientos de deuda que deberá afrontar el país en 2027

El panorama suma presión de cara a 2027, cuando el país deberá afrontar compromisos en moneda extranjera por más de USD 32.000 millones. Entre ellos figuran pagos a organismos internacionales por USD 16.000 millones, vencimientos de bonos del Tesoro por USD 11.700 millones y USD 5.125 millones en BOPREALES del Banco Central.

Los especialistas advirtieron que, con el riesgo país en aumento, podría ser difícil refinanciar esos compromisos en los mercados. La apertura financiera y el tipo de cambio apreciado, según el análisis, complican la acumulación de divisas necesaria para afrontar la deuda, en un año electoral en el que suelen intensificarse las presiones cambiarias.

El informe también planteó dudas sobre la continuidad del respaldo externo. “El mayor nivel de depósitos en dólares desde la Convertibilidad y un apoyo de Washington y del FMI que podría debilitarse tras la derrota republicana en las elecciones de medio término en Estados Unidos, indican que el esquema cambiario enfrentará en 2027 su prueba más exigente”.