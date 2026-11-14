Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

Al cierre de octubre, los productores todavía no habían vendido ni fijado precio por el 39 por ciento de la cosecha 2025-2026, valuada en unos 7.000 millones de dólares. En octubre, el ritmo semanal de ventas cayó un 49 por ciento frente a septiembre.

Los productores de soja redujeron el ritmo de ventas y mantienen una parte significativa de la cosecha 2025-2026 almacenada en silobolsas. Al cierre de octubre, quedaban sin vender ni fijar precio 19,4 millones de toneladas, equivalentes al 39 por ciento de la producción y valuadas en unos 7.000 millones de dólares.

Los datos de la Secretaría de Agricultura, analizados por el Monitor Agroindustrial de CIARA CEC, reflejan una estrategia de cautela en un escenario de presiones sobre el tipo de cambio. La cotización de noviembre en Matba Rofex ubicaba la tonelada de soja en 358 dólares, lo que llevaba a estimar en 6.945 millones de dólares el valor de los granos todavía guardados.

Las ventas de soja cayeron en octubre

La desaceleración también se observó en las operaciones semanales. Durante octubre, las ventas a precio promediaron 2,3 millones de toneladas por semana, un 49 por ciento menos que en septiembre. Frente a ese mes de 2025, cuando se adelantaron ventas por casi 7.000 millones de dólares durante una reducción temporal de retenciones que duró 72 horas, el ritmo de comercialización cayó cerca del 60 por ciento.

Los registros del sistema online SIO Granos consignaron ventas por apenas 3.546 toneladas el viernes 13 y por 25.951 toneladas el jueves. En los mismos días de la semana anterior se habían comercializado entre 33.000 y 35.000 toneladas diarias.

Para fines de septiembre, el volumen de la cosecha 2025-2026 que seguía sin venderse representaba el 44 por ciento. Al cierre de octubre, la proporción había bajado al 39 por ciento, aunque todavía permanecían en manos de los productores más de 19 millones de toneladas.

Retenciones y expectativa por los dólares del trigo

El decreto 423/2026 estableció un cronograma de reducción de los derechos de exportación. Para la soja, la alícuota se mantendrá en el 24 por ciento y bajará tres puntos para diciembre de 2027. Hacia fines de 2028, se ubicaría en el 15 por ciento.

En el mercado también se observa la necesidad de financiamiento del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, en un contexto de menor liquidación semanal de soja. Para el verano, el trigo podría aportar divisas al Banco Central: se proyecta una cosecha cercana a 24 millones de toneladas, de las cuales podrían exportarse alrededor de 16 millones. Las ocho millones restantes se destinarían al mercado interno.

Con una cotización para diciembre cercana a los 222 dólares por tonelada, el potencial exportador del trigo se estima, como mínimo, en 3.552 millones de dólares.

La molienda de soja se apoya en las importaciones

En septiembre, la molienda de soja registró el tercer mayor volumen para ese mes desde 2021, aunque cayó un 6,1 por ciento respecto de agosto. En lo que va del año, el procesamiento acumulado alcanzó 32 millones de toneladas.

La baja mensual redujo en cinco puntos porcentuales el uso de la capacidad instalada. Además, el 14 por ciento de la molienda de septiembre se sostuvo con soja importada.

El régimen de importación temporaria permite ingresar materia prima para procesarla y luego exportar los productos elaborados sin pagar derechos de importación. Al exportar, el valor de los insumos importados se descuenta de la base imponible de los derechos de exportación, lo que facilita el acceso a granos y reduce la carga tributaria.

Entre enero y septiembre, las importaciones de soja sumaron casi 7 millones de toneladas, un 39 por ciento más que en el mismo período de 2025.