Un sondeo de Bumeran a 449 especialistas en recursos humanos identificó los errores que pueden dejar a un candidato fuera de una búsqueda. Mentir, presentar un CV difícil de leer y cambiar de versión durante el proceso aparecen entre las principales señales de alerta.

Mentir sobre la experiencia, incumplir compromisos sin avisar o cambiar de versión durante una búsqueda laboral puede afectar las posibilidades de avanzar. Un estudio de Bumeran, realizado entre 449 especialistas en recursos humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, relevó qué conductas generan rechazo y cuáles ayudan a destacarse ante los reclutadores.

Entre las principales señales negativas, el 72 por ciento de los consultados mencionó la falta de coherencia a medida que avanza el proceso. También señalaron mentir sobre la experiencia, con el 44 por ciento, e incumplir compromisos sin avisar, con el 33 por ciento.

Qué valoran los reclutadores durante la búsqueda laboral

En cambio, mantener la coherencia fue considerada una señal positiva por el 50 por ciento de los especialistas. Además, el 44 por ciento valoró que los candidatos reconozcan lo que todavía no saben hacer, y otro 44 por ciento destacó la proactividad y el interés por el puesto.

También suma poder explicar la experiencia con ejemplos: esa capacidad fue mencionada por el 44 por ciento. El interés genuino por la búsqueda y las habilidades blandas recibieron un 38 por ciento de respuestas positivas cada uno; las habilidades técnicas, un 31 por ciento; y la motivación clara y el profesionalismo, un 25 por ciento en ambos casos.

“Uno de los principales aprendizajes del estudio es que los reclutadores no están buscando candidatos perfectos, sino candidatos auténticos. La clave para avanzar no está en aparentar un perfil perfecto, sino en evitar lugares comunes o decir aquello que creemos que el otro quiere escuchar y, en cambio, ser sinceros frente a nuestra experiencia y conocimientos y sostener lo que decimos con información y ejemplos”, señaló Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

Los errores en el CV que pueden dejarte fuera

El currículum es el primer punto de contacto con quienes llevan adelante la selección. El 65 por ciento de los especialistas desaconsejó incluir información falsa o exagerada, como afirmar que se tiene un nivel avanzado de un idioma sin contar con esos conocimientos. A su vez, el 61 por ciento recomendó evitar diseños recargados o difíciles de leer, y el 48 por ciento sugirió no sumar experiencias que no tengan relación con el puesto.

La claridad también resulta determinante: el 70 por ciento afirmó que los errores de ortografía o redacción pueden provocar un descarte. Entre otros aspectos que perjudican un CV aparecen las experiencias laborales poco claras o sin fechas, tareas y responsabilidades detalladas, con el 57 por ciento; el desorden o la dificultad de lectura, con el 52 por ciento; y un perfil que no se adapta a la posición, con el 43 por ciento.

Para los reclutadores, un buen currículum debe ser claro, conciso y fácil de leer: así lo indicó el 61 por ciento. El 48 por ciento valoró que permita entender el perfil en menos de un minuto y que presente una trayectoria coherente. Además, el 43 por ciento destacó la adaptación a la búsqueda y la presentación de información clara y sin contradicciones. En ese sentido, el 83 por ciento consideró muy importante ajustar el CV a cada postulación.

Qué evitar y qué mostrar en una entrevista laboral

La entrevista es una instancia decisiva para evaluar si una persona reúne las aptitudes necesarias para el puesto. El 61 por ciento de los especialistas dijo que puede determinar en esa etapa si el candidato cuenta con las habilidades requeridas para seguir en el proceso. Para el 27 por ciento, esa evaluación puede completarse durante el período de prueba, mientras que el 12 por ciento considera que puede hacerla al revisar el currículum.

Entre las conductas que conviene evitar durante la entrevista, el 67 por ciento mencionó mentir sobre los conocimientos y mostrar desinterés. También se señalaron una actitud soberbia o de superioridad, con el 62 por ciento, y llegar tarde o conectarse tarde sin avisar, con el 52 por ciento. No poder describir tareas, decisiones o resultados, y no demostrar interés por la entrevista, el puesto o la organización también pueden perjudicar al candidato.

En sentido contrario, el 63 por ciento destacó que la persona haya investigado sobre la organización y el puesto. El 50 por ciento valoró que pueda respaldar sus dichos con ejemplos, y el 44 por ciento consideró positivas la predisposición durante el proceso, la capacidad de generar una buena conversación y una motivación coherente. También suma explicar con claridad por qué se busca cambiar de trabajo o asumir un nuevo desafío.

El seguimiento después de la entrevista también cuenta

Una vez finalizada la entrevista, sostener una comunicación coherente sigue siendo importante. El 72 por ciento de los especialistas identificó como una señal negativa cambiar de manera constante la versión sobre la disponibilidad, las expectativas salariales o el interés por la posición.

Además, el 67 por ciento consideró contraproducente enviar mensajes de manera insistente. Entregar fuera de tiempo la información solicitada fue señalado por el 56 por ciento; retirarse del proceso sin avisar, por el 44 por ciento; y mostrar una actitud poco profesional, por el 39 por ciento.

En el balance general, el respeto y la honestidad aparecen como aspectos centrales durante todas las etapas de selección: faltar el respeto fue mencionado como una señal de alerta por el 56 por ciento, mientras que mentir sobre la experiencia fue señalado por el 44 por ciento.