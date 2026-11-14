Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 4 min de lectura

Mientras las salidas al exterior cayeron 14% entre enero y septiembre, los viajes al Caribe crecieron 24,2% en el tercer trimestre. República Dominicana, Aruba y Curazao impulsan la demanda con más vuelos directos y estadías prolongadas.

El Caribe gana cada vez más espacio entre los destinos elegidos por los argentinos, en un contexto de retracción del turismo emisivo. La región avanza mientras Brasil, histórico favorito del verano, se prepara para competir por los viajeros en la próxima temporada.

Entre enero y septiembre, 8,3 millones de turistas residentes viajaron al exterior, frente a los 9,7 millones registrados en el mismo período de 2025. La caída interanual fue del 14%, equivalente a 1,3 millones de personas menos, de acuerdo con el Indec. En septiembre, la baja se desaceleró al 13%.

El turismo al Caribe creció pese a la caída de los viajes al exterior

El Caribe y América Central fueron las únicas regiones que mostraron un crecimiento. En septiembre, los viajes hacia el Caribe aumentaron 8,1% interanual y, durante el tercer trimestre, avanzaron 24,2%. La estadía promedio de los argentinos en la zona fue de 11,7 noches.

En contraste, el flujo de viajeros argentinos hacia Brasil cayó 20,1% en septiembre frente al mismo mes de 2025. Pese a ese retroceso, el país vecino se mantiene entre los destinos más elegidos y se espera que recupere impulso en el verano, con la mira puesta en otro récord de visitantes.

República Dominicana lidera el crecimiento de viajeros argentinos

La República Dominicana es uno de los principales motores de la expansión caribeña. La Argentina ya es su mayor mercado de América Latina y el tercero a nivel mundial, detrás de Estados Unidos y Canadá. Entre enero y octubre, el país recibió a 414.755 argentinos, un 33% más que en igual período de 2025, según el Ministerio de Turismo dominicano.

El aumento se suma al registrado el año pasado: en 2025 llegaron 442.088 visitantes argentinos, un 62% más que en 2024. La mayor conectividad aérea, con nuevas rutas directas y más frecuencias, redujo las dificultades para llegar a destinos que antes requerían escalas más extensas.

Más vuelos directos amplían la conectividad con el Caribe

Arajet se convirtió en una de las protagonistas de ese crecimiento. En el primer semestre transportó desde la Argentina a 141.470 pasajeros, un 205,6% más que en la primera mitad de 2025. Buenos Aires fue la ruta con mayor volumen de usuarios de su red, según la Junta de Aviación Civil dominicana.

Manuel Luna, director de comunicaciones de la compañía, anticipó que Arajet espera cerrar 2026 con cerca de 291.000 pasajeros transportados desde la Argentina, más del doble que en 2025.

“Es el mercado más importante en América Latina: 80% de los pasajeros van a República Dominicana como destino final. El otro 20% se dirige a Cancún, Ciudad de México, Miami y Orlando”

Luna también adelantó que la aerolínea de bajo costo ampliará su oferta para el verano. En diciembre, la ruta Rosario-Punta Cana pasará de tres a cuatro vuelos semanales y se reanudó el servicio Mendoza-Punta Cana, con tres frecuencias por semana.

Hoteles de Punta Cana registran una alta demanda argentina

Para PAM Hotels, el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana es el establecimiento más elegido por los argentinos. La empresa destacó la demanda en los segmentos vacacional y de grupos, además de su propuesta todo incluido, con gastronomía, entretenimiento y espacios para eventos y reuniones. El complejo ya tiene comprometido el 88% de su capacidad para lo que resta de 2026.

Viva Resorts by Wyndham prevé terminar el año con un aumento del 30% en las reservas de argentinos, luego de una suba del 45% en 2025. “Uno de cada 10 que visita Dominicana se hospeda en un Viva”, afirmó Pedro Pascual Mestre, director de ventas y marketing para Latinoamérica de la cadena.

Por su parte, Alicia Cano, directora de ventas de Meliá Hotels International, señaló que las reservas de noches desde la Argentina para Punta Cana crecieron 51% en agosto y septiembre. “En ingresos, el aumento fue de 46% interanual”, detalló. Meliá Caribe Beach y los hoteles Paradisus Palma Real y Paradisus Grand Cana concentran la mayor demanda de la cadena en el país.

Aruba y Curazao también atraen a más turistas argentinos

Aruba recibió 145% más llegadas desde la Argentina que en el mismo período del año anterior. El crecimiento fue impulsado por los vuelos directos de Aerolíneas Argentinas, que ya trasladan a un tercio de los viajeros argentinos que visitan la isla. La ruta, que en un principio estaba prevista solo para el verano, quedó establecida de manera permanente.

Jordan Schlipken, director para Latinoamérica de la Autoridad de Turismo de Aruba, destacó la apuesta por atraer visitantes comprometidos con la sustentabilidad. También señaló que los argentinos permanecen en promedio 8,5 noches, la estadía más prolongada entre los mercados de la isla.

Curazao, territorio dependiente de Países Bajos ubicado a 130 kilómetros de Aruba, busca sumar viajeros con el vuelo directo de Aerolíneas Argentinas previsto para el verano. Su Oficina de Turismo informó que las visitas de argentinos crecieron 75% en lo que va de 2026: ya superaron las 27.000 y la meta es cerrar el año con 35.000.

“Proyectamos alrededor de 7.000 pasajeros en enero de 2027 contra los 4.800 de este enero”, anticipó la entidad. Con más conexiones aéreas y una demanda en ascenso, los destinos del Caribe buscan consolidar su avance y disputar a Brasil una porción mayor de las vacaciones de verano.