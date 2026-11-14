Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 1 min de lectura

Tras la explosión por una fuga de gas, el Municipio de Lanús confirmó que una persona buscada fue hallada desorientada y que la denuncia por la segunda desaparición fue una falsa alarma. El fuego permanece contenido en la zona del estallido y varias familias ya pudieron regresar a sus hogares.

La Municipalidad de Lanús actualizó la situación en Remedios de Escalada tras la explosión provocada por una fuga de gas. Una de las dos personas reportadas como desaparecidas fue encontrada y la búsqueda de la otra se originó en una falsa alarma familiar.

Según informó el gobierno local, «una de ellas ya fue encontrada, en estado de desorientación, por personal de seguridad que rastrillaba la zona». En cuanto a la segunda persona, indicaron que la denuncia «fue producto de una falsa alarma familiar».

Fuga de gas y operativo por la explosión en Remedios de Escalada

La comuna advirtió que «la fuga de gas aún no pudo ser controlada por MetroGAS». Sin embargo, aseguró que «el incendio está circunscripto a la zona de la explosión» y que los equipos de emergencia continúan trabajando para contenerlo.

Ante el avance en la contención del fuego, el Municipio habilitó el regreso a sus viviendas de muchas familias. La evacuación se mantiene en el perímetro más comprometido alrededor del lugar del estallido.

«Los equipos de emergencia continúan conteniendo el fuego; una vez que este sea extinguido, todavía quedarán por delante las tareas de evaluación de daños», detallaron en el comunicado.

Centros de asistencia y estado de la Biblioteca Alberdi

Para quienes necesiten resguardo o acompañamiento, el Municipio dispuso dos espacios en Remedios de Escalada: el punto de información y asistencia en la Plaza Mariano Moreno, ubicada en avenida Hipólito Yrigoyen 6200, y el centro de evacuados en el Club Atlético Talleres, en Cnel. Timote 3401.

Además, las autoridades confirmaron que la Biblioteca Popular Alberdi, ubicada junto al lugar de la explosión, fue inspeccionada por bomberos y se encuentra en buen estado de conservación.