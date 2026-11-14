Por Hermes 14 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

Las proyecciones anticipan que el Tesoro cerrará diciembre con déficit primario y financiero, y que el rojo financiero podría alcanzar los $4,29 billones. En paralelo, el FMI prepara la revisión del acuerdo, que podría habilitar un desembolso de US$900 millones.

El Tesoro podría cerrar diciembre con un déficit primario de hasta $3,74 billones y un rojo financiero de $4,29 billones, según las proyecciones de mercado. El resultado del último mes del año reduciría el superávit acumulado hasta noviembre y se conocería mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) prepara la tercera revisión del acuerdo con la Argentina.

La aprobación de esa evaluación, que todavía no tiene fecha para tratarse en el Directorio, incluye una dispensa fiscal pendiente y podría habilitar un desembolso de US$900 millones. El organismo prevé llevar la revisión a principios de diciembre, una vez completadas las medidas acordadas.

Las proyecciones de déficit para diciembre

El mercado contempla dos escenarios. Si se repite la caída real interanual del 3,2% registrada entre enero y octubre en el gasto primario devengado de la Administración Nacional, el déficit primario de diciembre sería de $3,62 billones y el financiero, de $4,15 billones.

La segunda estimación toma como referencia el déficit estacional de diciembre de 2025 y lo actualiza según una inflación anual proyectada del 30,4%. Con ese cálculo, el rojo primario llegaría a $3,74 billones y el financiero, a $4,29 billones. En diciembre de 2025, mes en que se pagó el segundo aguinaldo, los déficits habían sido de $2,88 billones y $3,29 billones, respectivamente.

En ambos escenarios se descuentan entre $530.000 millones y $550.000 millones de intereses para pasar del resultado primario al financiero. El rojo de diciembre se restará del saldo acumulado durante el año.

La meta fiscal del FMI y el resultado de junio

Para cumplir el piso anual de $16,2599 billones establecido en el programa, el Tesoro debería llegar a noviembre con un superávit primario de entre $19,88 billones y $20 billones, si el resultado de diciembre que mida el FMI coincide con alguno de los escenarios proyectados. El último relevamiento del Banco Central estimó un superávit primario de $15,1 billones para todo 2026. En octubre, el Fondo ratificó su objetivo de un resultado equivalente al 1,4% del PBI.

La revisión pendiente también incluye el cierre fiscal del primer semestre. En mayo, durante la segunda evaluación del programa, el FMI redujo la meta de superávit primario de $8,4584 billones a $6,8611 billones: una rebaja de $1,5973 billones, cercana al 19%.

Con la metodología del programa, el Gobierno alcanzó $6,287126 billones y quedó $573.974 millones por debajo de la meta ajustada, un incumplimiento del 8,4%. La cuenta que sigue el organismo excluye los ingresos por ventas de acciones en privatizaciones, como los obtenidos en enero por las hidroeléctricas.

El déficit de junio y la dispensa fiscal

En junio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $696.843 millones y uno financiero de $1.024.891 millones. En el resultado incidieron el pago del medio aguinaldo y el traslado a julio del vencimiento de Ganancias para personas humanas, que ARCA había postergado mientras se demoraba el tratamiento de Inocencia Fiscal II. También pesaron la debilidad de la actividad y los cambios impositivos.

La misión del FMI que llegó el 21 de septiembre revisó las cifras en el Banco Central junto con el viceministro José Luis Daza. En mayo, la dispensa se había concedido por el incumplimiento de la meta de reservas de diciembre de 2025. En esta ocasión, el perdón bajo análisis es fiscal.

El equipo técnico cerró el acuerdo el 27 de octubre. La decisión sobre la dispensa y el desembolso quedó en manos del Directorio. La cuenta correspondiente a ese cierre tiene como fecha de corte el 30 de junio, mientras que el resultado de diciembre solo podrá evaluarse una vez terminado el mes.

Los pagos de deuda y la próxima reunión del Directorio

El 24 de diciembre, la Argentina debe devolver al FMI 250 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a unos US$340 millones. El pago amortiza capital y reduce la caja en dólares del Tesoro. Si se concreta el giro de US$900 millones, el flujo neto de ambas operaciones sería de alrededor de US$560 millones. Los intereses y recargos del organismo estaban incluidos en el calendario de noviembre.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, confirmó que todavía no hay fecha para la reunión del Directorio. El equipo técnico está ultimando la documentación; en octubre, la previsión era tratar la revisión a principios de diciembre, después de completar las medidas acordadas.

"Vemos que la inflación continuó bajando. Se consiguieron logros importantes en materia de disciplina fiscal, con el paso del déficit al superávit"

Ese mismo jueves, el Indec informó que la inflación mensual pasó del 1,9% en septiembre al 2,2% en octubre, el registro más alto desde abril. La variación interanual, en cambio, bajó del 33,4% al 33,1%.

Así, el FMI tiene dos cierres fiscales en evaluación: el de junio, con la dispensa pendiente, y el de diciembre, cuyo resultado todavía no puede medirse. El Directorio puede aprobar la excepción correspondiente al primer semestre y habilitar los dólares; el Gobierno, por su parte, deberá afrontar el resultado fiscal de fin de año.