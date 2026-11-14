Por Hermes 13 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

Entre mayo y agosto, la industria manufacturera y el comercio concentraron casi el 40% de las altas registradas bajo el régimen, que reduce las contribuciones patronales. Sin embargo, ambos sectores terminaron ese período con menos puestos de trabajo.

La industria manufacturera y el comercio incorporaron 32.379 trabajadores a través del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) entre mayo y agosto. Las dos actividades reunieron casi el 40% de las altas registradas bajo el esquema, que ofrece una reducción de las contribuciones patronales.

En el conjunto de la economía, el régimen contabilizó alrededor de 82.000 incorporaciones durante sus primeros cuatro meses. Pese a esas altas, la industria y el comercio achicaron sus dotaciones de personal en el mismo período, según las cifras del mercado laboral.

Cómo se distribuyeron las altas del régimen laboral

El comercio encabezó las incorporaciones bajo el RIFL, con 20.348 trabajadores, cerca de una cuarta parte del total. La industria manufacturera registró 12.031 altas, equivalentes al 14,7%. Entre ambas actividades, 12.881 empresas utilizaron el programa: 9.100 comerciales y 3.781 fabriles.

Por cantidad de incorporaciones, detrás del comercio se ubicaron los servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, seguidos por la industria. Los datos forman parte del primer relevamiento oficial sobre el inicio de la reforma laboral, elaborado con información disponible hasta agosto.

Qué incentivo ofrece el RIFL y cuáles son sus límites

El RIFL no es un blanqueo de trabajadores que ya estaban contratados de manera irregular. El esquema busca que las empresas incorporen bajo relación de dependencia a personas inscriptas como monotributistas o que fueron despedidas del sector público. Como incentivo, el Gobierno reduce las contribuciones patronales durante cuatro años.

La Secretaría de Trabajo advirtió que no es posible establecer si todas las contrataciones registradas se produjeron gracias al régimen o si algunas se habrían concretado de todos modos. El informe señaló:

“Uno de los principales interrogantes que plantean el diseño y la ejecución de esquemas de reducción de costos laborales es constatar si efectivamente logran un incremento neto en el nivel de empleo asalariado registrado”.

Los técnicos de la cartera laboral también concluyeron:

“La mera contabilización de contrataciones bajo el régimen no implica, por sí misma, un impacto positivo, ya que existe la posibilidad de que una proporción de esas incorporaciones se hubiera concretado de igual manera en ausencia de la política”.

La industria y el comercio perdieron puestos de trabajo

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundidos por la cartera laboral, muestran que durante los cuatro meses de vigencia del RIFL la industria perdió 34.100 empleos y el comercio redujo su dotación en 6.900 puestos.

La reforma laboral también incluyó el esquema de Promoción del Empleo Registrado (PER), destinado a que las empresas regularicen a trabajadores que tenían contratados de manera irregular. El programa contempla la condonación de deudas por aportes no realizados y finaliza este mes. Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre su avance.